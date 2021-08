Production électrique mondiale : pour la première fois, l'éolien et le solaire dépassent le nucléaire

C'est une première. Au cours des six premiers mois de l'année 2021, l'éolien et le solaire ont pesé conjointement plus d'un dixième du mix électrique mondial. 10,53% très exactement. Ils dépassent ainsi de peu, mais pour la toute première fois, la production nucléaire (10,05%), selon une étude publiée par le think tank allemand Ember, qui a analysé les données de production électrique de 63 pays à travers le monde.

Au cours des cinq dernières années, la production électrique à partir des éoliennes et des panneaux photovoltaïques a considérablement gonflé. Ces deux modes de production représentaient à peine plus de 5% du mix électrique mondial en 2016, relève le think tank. Sur la même période, la part du nucléaire dans l'électricité mondiale est, quant à elle, restée pratiquement inchangée. L'atome pesait ainsi 10,57% du mix en 2016.

La raison ? En dehors de la Chine (qui s'est doté de 24 nouveaux réacteurs depuis 2015), peu de nouvelles centrales nucléaires ont vu le jour dans le monde, tandis qu'un certain nombre de réacteurs vieillissants ont été fermés dans les pays de l'OCDE.