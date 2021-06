Production nucléaire : et incognito, la Chine dépasse pour la première fois la France

Alors que le monde du nucléaire est accaparé par le réacteur numéro 1 de Taishan situé dans le sud de la Chine, depuis que CNN a révélé le 14 juin un problème d'étanchéité au niveau des gaines des combustibles, une information majeure pour le secteur est passée inaperçue. Elle vient d'être repérée par L'Usine nouvelle. Dans une note publiée le 10 juin dernier, le World nuclear industry status report (WNISR) a indiqué que la production nucléaire chinoise avait dépassé celle de la France en 2020, une première.

La Chine se hisse ainsi à la seconde place mondiale des plus grands producteurs d'énergie nucléaire, mais reste loin derrière les Etats-Unis (près de 790 TWh). Pour établir ce classement, le WNISR explique avoir recoupé les données de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), de l'OCDE et des administrations respectives de l'énergie en Chine et en France.

Evolution de la production nucléaire chinoise - Source AIE

Plus bas niveau français depuis 27 ans

Dans le détail, 49 réacteurs nucléaires ont produit 345 térawattheures (TWh) en Chine en 2020, tandis qu'un réacteur du parc était à l'arrêt. Sur la même période, les réacteurs tricolores ont produit légèrement plus de 335 TWh, "son plus bas niveau depuis 27 ans", souligne le rapport. Alors que la production nucléaire chinoise a augmenté de 5%, la production française, elle, a fléchi de 12%.

Evolution de la production nucléaire française - source AIE

En France, la production nucléaire a été largement impactée par la crise sanitaire. Le confinement du printemps 2020 a, en effet, engendré de grands chamboulements sur le calendrier des opérations de maintenance des centrales nucléaires. Ce qui a conduit à une moins grande disponibilité des réacteurs.

Par ailleurs, l'année 2020 a été marquée par la fermeture des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim, ce qui porte le parc nucléaire tricolore à 56 réacteurs au total, dont l'âge moyen est de 36 ans.

La croissance folle du nucléaire chinois

Là aussi, la tendance est à l'opposée en Chine. L'empire du Milieu a mis en service deux nouveaux réacteurs en 2020, et un réacteur supplémentaire a été raccordé au réseau électrique en mai dernier. L'âge moyen des installations du parc est de 8,5 ans. En quelques années, le parc nucléaire chinois s'est ainsi développé à toute vitesse, tiré par la volonté de sortir du charbon. Pour mémoire, en 2015, son parc nucléaire ne comptait que 25 réacteurs en exploitation.

Toutefois, contrairement à la France où 70% de la production d'électricité vient du nucléaire, l'atome ne représente encore qu'une toute petite part du mix électrique de la Chine. Les centrales nucléaires n'y ont contribué qu'à hauteur de 4,9 % environ, précise le rapport. L'éolien et le solaire se développent encore plus vite. Réunis, ils ont injecté 727 TWh sur le réseau en 2020, soit plus de deux fois plus que le nucléaire.