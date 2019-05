Le maître des horloges Bodet joue la montre... de luxe

Imaginées il y a trois ans pour célébrer les150 ans - en 2018 - de l'horloger Bodet, et faire entrer le groupe sur le marché du luxe, les premières montres B480-Bodet Trémentines 1868 seront disponibles à la vente le 3 juin prochain... à 10h10 ! On ne se refait pas.

« Cette collection est à la fois un hommage à notre arrière-grand-père qui vendait des montres à gousset et une diversification vers le monde du luxe et le "B to C" », explique Sylvain Bodet, directeur marketing de l'ETI familiale, devenue le leader européen de la mesure et de la gestion du temps et des accès.