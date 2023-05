Moi et mon double

On connaît la plaisanterie de comptoir qui dit que « Je ne suis pas schizophrène, mais, moi, si ! » comme pour rappeler que la psyché humaine, compliquée et multiple, s'apparente à une sorte de kaléidoscope dont l'image change selon nos humeurs. En psychanalyse, rien de plus banal que de rappeler que nous cohabitons en permanence avec de multiples facettes de nos personnalités, ce qui faisait dire au psychanalyste Jacques Lacan que l'inconscient, c'est le discours de l'autre.

Jumeaux numériques

Dans le monde numérique, tout peut devenir cet « autre ». Non pas seulement via un simple « copier-coller », ni sous la forme d'un avatar, version dédoublée de soi-même, mais au moyen de jumeaux numériques, c'est-à-dire de représentations modélisées par informatique, le plus souvent en 3D, d'éléments réels complexes, tel qu'un moteur d'avion, un bâtiment, une voiture ou encore un organe vivant. La conception de ces jumeaux numériques mobilise de nombreuses disciplines, comme la physique, la mécanique des fluides ou, et lorsque le « jumeau » s'applique à la santé, la médecine. Grâce au réalisme de ces simulations informatiques qui intègrent détails et fonctionnement d'un organe, la science cherche à se représenter le vivant dans toutes ses dimensions pour aboutir à une médecine de plus en plus précise, personnalisée, voire prédictive.

Modéliser le corps humain

Dans un ouvrage passionnant paru il y a peu - « Virtual You: How Building Your Digital Twin Will Revolutionize Medicine and Change Your Life »[1], livre non encore traduit mais dont le titre pourrait être « Comment la création de votre jumeau numérique va révolutionner la médecine et changer votre vie » - deux universitaires britanniques, Peter Coveney, professeur d'informatique, et Roger Highfield, directeur scientifique du Science Museum de Londres, décrivent les formidables progrès engendrés par le couplage entre l'informatique et la médecine. En s'associant via de très nombreux projets à travers le monde qui, au passage, mobilisent des budgets considérables, spécialistes de la donnée, sociétés de logiciel, enseignants et scientifiques modélisent le fonctionnement humain dans ses moindres détails. Tissus, cellules, organes, molécules, réactions électrico-chimiques... autant d'éléments qui peuvent désormais être numériquement reconstitués en y incorporant toutes les caractéristiques réelles qui s'observent chez l'Homme.

Médecine prédictive

Cette nouvelle médecine qui apparait grâce aux jumeaux numériques n'aura plus grand-chose à voir avec les formes de médecine connues depuis des millénaires : si aujourd'hui, et même de plus en plus aidés par les nouvelles technologies, les diagnostics se posent en prenant comme références une base des patients et des circonstances à peu près similaires, demain, de nouvelles formes de diagnostics permettront de prévoir et prédire des pathologies avant même que celles-ci ne surviennent et cela grâce à l'existence de ces doubles numériques, couplés à l'intelligence artificielle. Ceux-ci pourraient permettre de dire et de prédire avec précision ce qui pourrait advenir chez des individus dont les données génétiques et physiques ont été modélisées dans leurs jumeaux numériques.

Evidemment, de telles perspectives d'hyper-virtualisation de l'humain ne vont pas sans faire remonter à la surface d'évidentes questions éthiques si d'aventure les données de ces « maquettes numériques » venaient à être dévoyées et atterrir chez des tiers (sociétés d'assurances, par exemple) ayant intérêt à identifier des risques liés à la santé de leurs clients.

L'informatique quantique en renfort du jumeau numérique

Il n'empêche, et comme le précise Florence Verzelen[2], auteure d'un essai sur « La révolution multivers », cette augmentation du réel par les univers virtuels est un « renversement de perspective » qui permet d'augmenter le champ des possibles. Même encore en phases d'études notamment aux Etats-Unis[3], ces représentations numériques de l'humain sont des outils puissants pour faire progresser la science médicale. Déjà, de nombreux acteurs (laboratoires de recherche, start-up, éditeurs de logiciels...) développent et étudient des modèles virtuels de cellules vivantes ou d'organes, à l'instar du cœur[4], du foie ou du cerveau... le tout au service de la recherche et/ou de la chirurgie grâce à la modélisation informatique. Avec l'avènement annoncé de l'informatique quantique qui, au cours de la prochaine décennie, permettra de démultiplier la puissance de calcul des machines et de ce fait rendra possible un très grand nombre de simulations informatiques, le jumeau numérique sera devenu l'allié indispensable de la médecine.

Il sera alors peut-être temps de revoir le texte du Serment d'Hippocrate, en ajoutant à ce texte connu de tous les médecins que « Je me fierai aux prédictions communiquées par les jumeaux numériques de mes patients ainsi que par mon assistant nourri à l'intelligence artificielle »...

