Ecologie énergétique et usage massif du cloud sont-ils inconciliables ?

Notre monde s'oriente vers une multiplication des objets connectés (TV, smartphone...) et consommateurs de services cloud (réseaux sociaux, streaming...) qui, mécaniquement, ne feront qu'augmenter l'impact environnemental du numérique. (Crédits : Pixabay / CC)

OPINION. Pour répondre à cette question, qu’il est d’autant plus légitime de se poser au regard du changement de paradigme que nous vivons dans notre utilisation de services cloud, il est nécessaire à la fois de regarder ce que le passé et l’expérience nous apprennent, et d’analyser les tendances futures. Par Jérémie Peuf, alumni et esponsable de la majeure 5A cloud et infrastructures à l'ESIEA*.