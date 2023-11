Caroline Fourest est l’invitée de Sophie Iborra dans Les Héritières –le podcast Women For Future by La Tribune.

De sa voix grave et posée, attachée au sens de chaque mot, cette défenderesse de la raison démontre méthodiquement comment elle s'oppose à toutes les formes de populisme, de racisme comme d'intégrisme ou d'autres tendances identitaires.

Ennemie des extrêmes, souvent contestée, voire menacée, elle confesse à Sophie Iborra que tous ses engagements « sont interconnectés, même si la source la plus profonde est probablement le féminisme, car à ses yeux, « la domination patriarcale est la mère de toutes les dominations ».

En lutte perpétuelle contre la polarisation des idées et la désinformation, elle veut croire que malgré une période tourmentée, il existe toujours des espaces de débats et de nuance qui permettent de se retrouver autour de grands rendez-vous communs.

Au terme d'une cascade d'arguments et de propos ciselés, l'une des personnalités médiatiques les plus redoutables mais aussi les plus critiquées du paysage audiovisuel français, actuellement à la tête du magazine Franc-Tireur se livre : « Quand on vous interdit d'aimer qui vous voulez aimer, et que vous décidez que personne ne pourrait vous en empêcher, le combat qui est le vôtre est une source considérable de force. À côté de cela, les combats que je mène, aujourd'hui, me semblent tout à fait gagnables »

Portrait et conversation avec une journaliste (très) engagée à retrouver en intégralité dans Les Héritières Podcast - EP 02 - Saison 3.