Olivia RUIZ est l’invitée de Sophie Iborra dans Les Héritières – EP1 -Saison 3, le podcast Women For Future by La Tribune

Même si elles n'hésitent pas à donner de la voix pour défendre leur place et leurs droits, les Beyoncé, Rihanna, Adèle, Christine and the Queens, Clara Luciani et autres géantes de la scène Française et internationale ne parviennent à cacher les disparités flagrantes qui subsistent dans l'industrie musicale.

Dans la planète Musique, figurez-vous que même les genres musicaux ont un genre ! Si les femmes représentent entre 25 et 28% de la chanson française, (ce qui n'est pas franchement folichon), elles ne sont que 11% dans les musiques électroniques et 10% dans le Rap. Bon, Il faut dire que quand on écoute ou que l'on regarde les clips d'un certain nombre de rappeurs, « niveau rôle modèle » on peut mieux faire...

La programmation au cœur des inégalités d'accès à la scène.

Côté scène, ce n'est pas mieux, 62% des artistes qui performent en public sont des hommes contre 17% de femmes. Rajoutez à cela la taille des salles de concert : plus elles sont grandes, moins vous avez de chance d'entendre votre chanteuse préférée car elles ne sont, par exemple, que 13% à être programmées dans les Zéniths de France.

Et ce n'est pas tout, parmi celles qui sont programmées au sein d'un échantillon de 90 festivals de musiques actuelles, la part des femmes est de 14%...

Qu'en est-il des emplois ? Et bien good news, elles représentent 54% des emplois dans ce secteur ! Oui mais attention, tout bascule quand il s'agit d'évoquer les postes à responsabilité ou leurs salaires car elles continuent à gagner environ 20% de moins que leurs homologues masculins dans le spectacle vivant. (Je me disais aussi...)

Vers une industrie musicale plus équilibrée ?

Le CNM le rappelle, il faut aller vers plus d'équilibre entre les femmes et les hommes dans l'industrie musicale. Soutenu et mandaté par le Ministère de la Culture, Il est en charge, notamment, de la mise en place d'un plan d'action et un travail de sensibilisation auprès des structures de formation, de production et de diffusion musicale.

En 2020, Pauline Duarte est nommée à la tête de la branche francophone du Label EPIC Records, une première pour une maison de disques en France.

Sur ces dernières années, on constate, par exemple, que les grands rendez-vous qui décernent des Prix musicaux en France et à l'étranger tendent à réduire l'écart des genres dans les nominations et ce dans toutes les catégories.

Ces évolutions laissent penser que la machine se met en marche doucement mais surement, le travail des institutions régissant ce secteur ainsi que les nombreuses associations rappellent régulièrement tout le chemin à parcourir pour une meilleure parité dans ce domaine.

Créations, financements, salaires, programmations, malgré une timide évolution du secteur, au jeu de la chaise musicale, les femmes sont encore presque toujours perdantes. À suivre.

Épisode 1- Saison 3 - Olivia RUIZ

Cheveux noirs, regard d'enfant, rouge à lèvre carmin, sensibilité à fleur de peau, notre invitée semble tout droit sortie du casting d'un film d'Almodovar en pleine movida. Artiste aux multiples facettes, auteure, compositrice, interprète en perpétuel mouvement, elle traine ses pieds depuis l'enfance dans les coulisses d'un d'exil, celui de ses grands-parents qui ont fui la dictature franquiste. 5 albums, 4 victoires de la musique, 2 romans à succès, des centaines de concerts en France et à l'étranger, comédie musicale, films, téléfilms... À bientôt 44 ans, cette artiste complète, libre et engagée s'apprête à sortir un sixième album en 2024.

Olivia Ruiz est la nouvelle invitée du podcast Les Héritières - Saison 3

Bonne écoute !