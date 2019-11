Les RH, moteur du développement durable

À l'heure où le changement climatique s'intensifie, les entreprises qui en mésestiment l'importance risquent de démotiver les salariés pour qui l'écologie est une valeur forte. Et de voir partir vers la concurrence les meilleurs talents. À l'inverse, de plus en plus d'entreprises s'engagent dans le développement durable. Au menu : écoconception des produits, réduction de l'empreinte environnementale, gouvernance transparente et participative... Chaque entreprise peut apporter sa contribution à la préservation de l'environnement quels que soient sa taille, ses produits ou ses services. En la matière, chaque action a de la valeur et chaque collaborateur est un acteur clé.

La DRH, moteur de cette transition

Cependant, cette stratégie nécessite d'engager une véritable conduite du changement susceptible d'impliquer tous les collaborateurs. Pour y parvenir, la DRH doit être le moteur de cette transition. Bien sûr, les organisations ont intérêt à s'appuyer sur une méthodologie comme les normes ISO 14001 ou ISO 26001 dont les processus sont extrêmement formels. Mais elles peuvent aussi adopter une démarche plus légère et plus souple, en s'inspirant du référentiel en ligne B Impact...