Agnès Pannier-Runacher, Ministre chargée de l’Industrie : "La France est sur la première marche du podium en termes d'investissements directs étrangers pour les projets industriels"

RENCONTRES ECONOMIQUES D'AIX - La Tribune a interrogé les dirigeantes et dirigeants présents aux Rencontres économiques d'Aix-en Provence sur la reprise et les leçons de la crise sanitaire. Entretien vidéo avec #REAix2021 - Entretien avec Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie.