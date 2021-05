Dans les banques, les accords d’entreprise limitent en partie les risques liés au télétravail

En 2019, une étude de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH) montrait que, dans la majorité des cas, le recours au télétravail était formalisé soit par un accord de groupe ou d'entreprise, soit par une charte d'employeur. Parmi ces sociétés, on retrouve de nombreuses banques, l'un des secteurs où cette pratique se concentre particulièrement.

Dans le cadre de nos recherches (menées fin 2019), nous avons évalué l'efficacité de tels accords dans 5 grandes banques contre trois types de risques liés au télétravail : la surconnexion, la surcharge de travail, et une mauvaise articulation entre le contrôle et l'autonomie du télétravailleur. Il ressort de notre étude, publiée dans la Revue de l'organisation responsable, que les accords d'entreprise permettent effectivement de réduire les deux premiers types de risques, mais leur portée reste limitée pour gérer le troisième enjeu.

Une surcharge de travail limitée

En ce qui concerne le droit à la déconnexion, les accords d'entreprise reprennent les dispositifs introduits dans le Code du travail en 2017. La possibilité d'être connecté 24 heures sur 24 rend en effet le télétravailleur disponible et induit parfois une situation de connexion subie. L'organisation doit donc anticiper la perméabilité de la frontière entre vie privée et professionnelle.

Dans l'une des banques étudiées, l'accord prévoit explicitement que :

« Aucun courriel ne sera adressé avant 8 h le matin et après 19 h 30 le soir ; aucun courriel ne sera adressé durant les week-ends et jours fériés sauf en cas de manifestations commerciales de type foires et salons auxquelles participerait le salarié nomade ».

Même si certains salariés reconnaissent des « difficultés à déconnecter » ou encore « consulter souvent les messages via le smartphone », ils déclarent globalement respecter la séparation vie privée - vie professionnelle, évoquant notamment l'efficacité en ce sens d'un cadrage lié à une connexion à distance qui s'interrompt par module de 4 heures.

Pour ce qui est de la charge du travail du salarié, en pratique, la mise en place du télétravail ne devrait pas avoir d'effet. Dans le cas des banques étudiées, le respect des horaires semble être prévu par les accords et les directions s'attachent à respecter la loi.

Or, nos observations terrain, comme d'autres travaux de recherche, révèlent une tendance à l'augmentation de la charge de travail lorsque celui-ci est réalisé à distance. Il semble s'agir d'initiatives des salariés qui témoignent avoir des difficultés à « poser des limites », comme l'un d'entre eux nous l'a confié.

Les accords permettent toutefois de contenir le phénomène. Dans une caisse régionale étudiée, la règle selon laquelle le télétravailleur doit rester joignable aux horaires habituels de l'équipe, ou encore la définition stricte des horaires « 8h30 - 12h30/13h30 - 18 h », constituent par exemple des mesures appréciées de certains, qui se disent même « plus performants ». La limitation à un jour de télétravail par semaine permet en outre de laisser la charge de travail quasi inchangée.

Du contrôle à l'« autocontrôle »

Lorsqu'on l'interroge sur une éventuelle surcharge de travail, un répondant reconnaît l'apparition d'une plus grande amplitude horaire, mais aussi d'« une souplesse appréciable ». Ce témoignage illustre bien la nécessité d'un management différent du travail à distance, qui doit prendre en compte les bouleversements en termes de contrôle, d'autonomie et de confiance dans l'organisation. D'autant plus que l'autonomie gagnée rend le collaborateur redevable, parfois tenté de prouver son engagement et sa loyauté.

Dans une situation de télétravail, le collaborateur doit en effet s'adapter à des situations inédites, en l'absence de manager, définissant alors par lui-même un mode de fonctionnement. De son côté, le manager peut être tenté de recourir au contrôle technologique du travail effectué, ce qui peut donner lieu à certaines dérives.

Dans tous les accords étudiés, signés au sein de 5 banques, l'accès au télétravail est fondé sur la capacité du salarié à travailler en autonomie et à distance, et concerne les collaborateurs ne nécessitant pas de soutien managérial physique rapproché. L'accord d'une banque précise par exemple que :

« Une autonomie d'organisation du temps de travail est reconnue aux salariés nomades ».

D'autres accords prévoient une commission de suivi ou définissent encore le cadre hebdomadaire, par exemple « à raison d'un jour par semaine, fixé en concertation avec le manager ».

En revanche, la notion de contrôle n'apparaît pas systématiquement. Aucun des collaborateurs ou managers interrogés dans l'étude n'a évoqué de mise en place de logiciel spécifique de surveillance. Tous les managers disent accorder toute leur confiance aux collaborateurs. Ils n'ont pas la sensation de suivre de façon particulièrement étroite les télétravailleurs.

Cependant, le reporting est systématiquement évoqué, à l'image du témoignage de cet interviewé :

« Je contrôle au moins une fois par mois qu'elle réponde au téléphone le jour du télétravail, je regarde de temps en temps s'il est connecté et je lui demande un reporting le soir ».

L'autonomie et la délégation peuvent donc devenir un moyen de transférer la responsabilité des objectifs sur les collaborateurs. Autrement dit, une forme d'« autocontrôle » succède au contrôle qui repose désormais sur une auto-évaluation davantage que sur un lien hiérarchique entre manager et managé.

Autrement dit, la perception mouvante d'autonomie et de contrôle dépend autant de la relation managériale que de l'application de l'accord d'entreprise. Sur les risques liés à ce bouleversement dans le lien hiérarchique, l'accord d'entreprise - dans les banques, mais sans doute également dans d'autres secteurs tertiaires - semble donc une réponse plus incomplète qu'il ne peut l'être concernant la surconnexion ou la surcharge de travail.

Dans un récent article publié dans The Conversation, nous avions d'ailleurs plus largement regretté l'absence de prise en compte de ces risques dans l'Accord national interprofessionnel (ANI) « pour une mise en œuvre réussie du télétravail » conclu par les partenaires sociaux, le 26 novembre 2020. C'est donc probablement sur ce point-là que les négociations, à tous les échelons et dans bon nombre de secteurs, devraient évoluer ces prochaines années.

____

(*) Par Caroline Diard, Professeur associé en management des RH et droit, EDC Paris Business School / Enseignant-chercheur (vacataire), ICN Business School et Nicolas Dufour, Professeur affilié, PSB Paris School of Business - UGEI.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.