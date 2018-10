Emmanuel Macron doit marquer et vite

L'Olympe présidentiel est à l'épreuve du réel politique. Les fragilités d'une Macronie composite se font visibles sous la lumière crue des afters de l'été sans fin de la présidentielle. La start-up Macron, agrégation électorale devenue majorité présidentielle puis parlementaire, a du mal à passer le cap du deuxième exercice.

Autour d'un cœur de cible lassé par l'Ancien monde - celui du premier tour de la présidentielle 2017 -, le second tour lui a offert des troupes venues des droites et des gauches poussées à se rassembler autour du jeune candidat par la pression électorale du Front National et de La France Insoumise. Il y avait comme une évidence prometteuse dans cet alliage entre libéraux de droite « giscardiens » et libéraux de gauche « strauss-kahniens ».

Puis vint l'été 2018. Affaire Benalla non soldée, démissions fracassantes de la star Nicolas Hulot, puis du baron lyonnais, figure centrale de l'épopée macronienne, Gérard Collomb... le feuilleton Macron tourne, dès sa deuxième saison, au vaudeville politique. Loin des promesses de renouvellement des pratiques, de contrôle et d'efficacité.

La crise partout et tout le temps

Entre incapacité à se faire entendre - peut-être aimer -, entre défiance personnelle et opportunisme pré-électoral, ces départs fonctionnent comme un baromètre du climat politique ambiant de la Macronie. Chaque clash s'est accompagné de critiques directement ciblées sur le Président et sa capacité à être à la hauteur des enjeux. C'est comme si Emmanuel Macron avait perdu le contrôle sur son équipe et les événements et, pire encore, c'est un peu l'accusation de Gérard Collomb, qu'il n'a pas l'expérience, voire pire : le niveau.

Brutalités verbales, selfies provocateurs, retour à la rue pour des échanges directs, ... avec les zigzags de sa pratique, Emmanuel Macron trouble autant qu'il semble troublé par des événements qui instaurent une sorte de tempête permanente au sommet de l'Etat. C'est pourtant le lot d'un gouvernement aujourd'hui. La crise est partout et tout le temps.

Délatéralisée, la Macronie penche de plus en plus à droite

Si on voit apparaître les limites de la recomposition politique, se révèlent aussi celles du « en même temps ». Faute de véritable consistance doctrinale, le macronisme a peut-être vieilli plus rapidement que prévu. La seule stabilité, le Président la trouve côté droit, chez les transfuges des Républicains, bien en place, presque à la manœuvre, au point de lorgner le ministère de l'Intérieur. Délatéralisée, la Macronie penche de plus en plus à droite.

La situation propose un vrai défi. Emmanuel Macron manque d'alliés pour faire réussir ses choix politiques en France comme géopolitiques à l'étranger. Car, en Europe comme sur la scène mondiale, il se retrouve aussi isolé. L'Allemagne et la France ne vivent plus dans la même histoire européenne depuis déjà longtemps. Et pire, les deux pays n'ont plus vraiment les clés de la Maison Europe. Depuis les bords est de l'Union jusqu'au cœur de la Méditerranée, souffle un vent puissant qui bouscule la scène européenne en visant largement notre Président. Au-delà, la déferlante néo-diplomatique et économique de son « ami » Donald Trump met à mal l'ensemble des équilibres globaux et les approches libre-échangistes et concurrentielles macroniennes qui exigeaient l'adaptation de la France aux exigences et opportunités du capitalisme mondialisé.

Du rétrécissement à l'isolement

Plus grave, ce rétrécissement, presque un isolement, l'éloigne aussi de pans entiers de la société française. Voilà le vrai danger, celui d'une opinion publique qui lâche le Président. Le charme initial est rompu. L'incompréhension s'ajoute à l'impatience. Demain la défiance ?

Sondage après sondage, son action est jugée injuste et inefficace. Le doute grandit. Trop d'annonces, de signatures, de votes, de voyages, de cérémonies... pour trop peu de résultats. Nous voulions espérer. Nous voulions même croire. Maintenant, nous voulons voir, toucher, trouver du sonnant, du trébuchant. En quoi ma vie a-t-elle changé en mieux ? Emmanuel Macron doit faire la démonstration concrète que la politique sert à quelque chose. Pas à faire payer plus de CSG, pas à payer plus cher son plein de carburant, pas à m'obliger à freiner sur les départementales, pas à faire une avance à l'Etat sur mes impôts... Emmanuel Macron a été élu sur une promesse de rupture, de modernisation du pays... sur une vague populaire le dépassant aussi, une défiance généralisée envers la classe politique. Il n'a pas été élu pour faire de la vieille technocratie. Sa seule chance, la faiblesse collective des oppositions. Mais, là aussi, la météo évolue, les zombies du dégagisme ont repris vie, l'enchaînement des élections européennes, municipales... va définitivement les ressusciter. Il lui faut scorer, marquer un vrai but politique, et surtout économique, d'ici les européennes. Pour l'instant, il ne cadre pas quand il frappe. Même sur les terrains politiques, n'est pas Messi qui veut !

___

Par Jean-Christophe Gallien

Politologue et communicant

Président de j c g a

Enseignant à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Membre de la SEAP, Society of European Affairs Professionals