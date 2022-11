Exercer les Affaires publiques : de l'application de la norme à l'incorporation de pratiques digitales toujours plus transparentes

Le succès du film Goliath, accru par un casting prometteur et les révélations de l'Uber files, dont les extraits choisis par la presse nourriraient un thriller politique, ne concourent pas à meilleure notoriété.

Il est pourtant nécessaire de faire de la pédagogie pour sortir cette profession de la caricature dans laquelle elle est enfermée et qui, nonobstant l'image grand public dont elle souffre, ne cesse d'attirer de jeunes étudiants - toujours plus nombreux à choisir des formations spécifiques, elles aussi en pleine expansion.

On notera que tous les métiers du plaidoyer ne rencontrent pas cette même défiance de la population. Il suffit de mesurer la notoriété et le respect dont bénéficient d'autres professions tels que les avocats ou les magistrats pour s'en convaincre. Sans doute l'obtention de diplômes certifiés par l'État et les serments prêtés nécessaires à l'exercice de ces professions y sont-ils pour quelque chose.

C'est d'ailleurs le chemin qu'emprunte la profession des représentants d'intérêts : plus de transparence et de déontologie tout en se dotant de normes à la fois reconnues par les praticiens et reconnaissables pour le grand public. Dans ce projet, ce sont également les professionnels qui doivent faire évoluer leurs pratiques en ayant notamment recours à un ensemble d'outils digitaux qui permettront d'attester de leur intégrité dans l'exercice de leurs métiers.

Les règles de transparence comme fondement de la professionnalisation du secteur

À l'heure où tout est sujet à exposition médiatique, la maîtrise de la communication est plus que jamais stratégique. Les métiers des Affaires publiques n'y font pas exception : l'absence de définition d'un « lobbyiste » a laissé place à l'imagination.

Si cette situation a pu conférer, un temps, des facilités d'actions et d'usages, elle ne pouvait être maintenue dans un écosystème en soif de transparence. Dès lors et dans l'intérêt général de l'ensemble des professionnels du secteur, la réglementation était plus que souhaitable, elle était d'ailleurs largement souhaitée.

La loi Sapin de 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques avait pour objectif de faire disparaître certaines pratiques frauduleuses. 23 ans plus tard, la loi Sapin II va plus loin en élargissant le champ d'application et en prévoyant des sanctions pénales en cas de manquements aux obligations. Elle confère également une existence légale aux « représentants d'intérêts » .

Ainsi reconnu par le législateur comme professionnel à part entière dont le travail est bénéfique au débat public, le lobbyiste nouvellement nommé peut pleinement incarner son rôle, celui de porte-parole de la structure pour laquelle il exerce.

Libre de parler à condition de respecter les règles de publicités et de transparence, le représentant d'intérêt est de facto confronté aux opinions, analyses et propositions de ses confrères. Il doit, pour être crédible et entendu, proposer un travail argumenté en temps voulu. Cette concurrence saine est dès lors vecteur de professionnalisme et gage de qualité.

Une digitalisation du secteur souhaitable pour accélérer la transparence

Une stratégie d'Affaires publiques pour éclairer la décision législative se construit bien en amont des débats au Parlement, des questions écrites et d'actualité, ou de la couverture médiatique qui en est faite. Ils ne sont finalement que le résultat public d'un processus amorcé très tôt dans l'objectif de faire évoluer positivement la réglementation.

Pour les professionnels, cela implique de devoir anticiper les évolutions de société pour se doter des clés pour mieux appréhender les mutations en cours que connaît un secteur tout en l'accompagnant efficacement dans cette transition.

Pourtant, la pratique actuelle au sein des Directions des Affaires publiques s'inscrit encore trop souvent à rebours de la demande sociétale. Il est dès lors nécessaire d'élargir le champ des sources d'informations, trop souvent limitées à la veille presse, parlementaire et du JO. Il suffit de se remémorer comment certaines problématiques sont passées d'une discussion latente dans la société, à l'organisation de communautés d'intérêts pour finalement devenir des sujets politiques brûlants : les énergies renouvelables, la 5G, le glyphosate, etc.

Cependant, pas d'élargissement sans digitalisation du secteur. Les Affaires publiques sont en effet l'un des rares métiers du conseil à n'avoir pas connu une transformation numérique en profondeur. Il faut doter les professionnels d'outils de veille et d'analyse spécifiques, mêlant veille parlementaire, JO, médias, réseaux sociaux et travaux universitaires ; dans le but de sensibiliser leur COMEX des turbulences à venir, et de s'y préparer.

Dès lors, outiller les professionnels des Affaires publiques en centralisant toutes les données publiques sur une plateforme, c'est accroître la transparence et offrir à chacun la possibilité d'intervenir très tôt dans l'élaboration de la loi pour éclairer la décision publique. Cela aura pour effet d'objectiver et de dépassionner les débats tout en replaçant le représentant d'intérêt au cœur de la défense des intérêts de l'ensemble des acteurs de la société.