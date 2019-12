La nouvelle guerre froide n’est pas forcément celle que l’on croit

Sur le front international, Emmanuel Macron surprend son monde. Multipliant les formules chocs, il tente de bousculer le petit village des relations internationales, notamment les diplomates et leurs œillères si confortables. Fin août, lors de son discours aux ambassadeurs, il avait stigmatisé « l'État profond » qui régnerait au Quai d'Orsay, et qui résisterait à tout rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Étrange victimisation publique de la part d'un chef d'État qui fait part ouvertement de son impuissance à transformer en profondeur l'administration diplomatique.

Doublement étrange, car cette formule, celle de « l'État profond », est utilisée régulièrement par Donald Trump et ses partisans face à l'establishment de Washington, et face au Pentagone et aux services de renseignement. Reste qu'aux États-Unis, le « complexe militaro-industriel » existe bel et bien, et a naturellement tendance à s'autonomiser des responsables élus. En pleine guerre froide, le président Eisenhower, héros de guerre, décriait à raison ce véritable lobby d'État alors hostile à toute détente vis-à-vis du bloc soviétique. On est bien loin de cette situation en France.

Au cours de sa campagne,...