La nouvelle vague d'innovations digitales va faire émerger de nouveaux modèles économiques

Un modèle économique décrit la façon dont une entreprise crée, délivre et capture de la valeur. Il englobe l'ensemble des éléments clés qui définissent la structure et le fonctionnement d'une entreprise, notamment sa proposition de valeur, ses sources de revenus, ses canaux de distribution, ses relations avec les clients, ses partenariats clés, ses ressources clés et ses activités clés.

Voici quelques caractéristiques communes d'un modèle économique :

Proposition de valeur

Le modèle économique identifie la proposition unique de l'entreprise qui répond aux besoins et aux attentes des clients.



Il décrit les produits, services ou solutions offerts par l'entreprise et met en évidence les avantages et la valeur ajoutée qu'elle apporte.

Segment de clientèle

Le modèle économique définit les segments de clientèle auxquels l'entreprise s'adresse. Il identifie les caractéristiques démographiques, comportementales et psychographiques des clients cibles, et permet de comprendre comment atteindre et interagir avec eux de manière efficace.

Sources de revenus

Le modèle économique spécifie les différentes sources de revenus de l'entreprise.



Cela peut inclure la vente de produits ou de services, la publicité, les abonnements, les licences, les commissions, les frais d'adhésion, etc.



Il décrit également le modèle de tarification et les stratégies de fixation des prix.

Canaux de distribution

Il décrit les canaux par lesquels l'entreprise atteint ses clients et distribue ses produits ou services.



Cela peut inclure des canaux de vente physiques, tels que des magasins de détail, des canaux en ligne, tels qu'un site Web ou une plateforme de commerce électronique, ainsi que des partenariats avec d'autres entreprises pour la distribution.

Relations avec les clients

Le modèle économique définit la manière dont l'entreprise interagit avec ses clients.



Cela peut inclure des relations personnalisées, telles que des services d'assistance ou un support client dédié, ou des relations automatisées, telles que des chatbots ou des systèmes de gestion de la relation client.

Partenariats clés

Le modèle économique identifie les partenariats stratégiques avec d'autres entreprises ou organisations qui contribuent à la création de valeur.



Ces partenariats peuvent être des alliances, des coentreprises, des accords de distribution, des partenariats technologiques, etc.

Ressources clés

Il spécifie les ressources nécessaires à la mise en œuvre du modèle économique.



Cela peut inclure les ressources financières, les ressources humaines, les infrastructures physiques, les brevets ou les technologies, les réseaux de distribution, etc.

Activités clés

Le modèle économique décrit les activités clés que l'entreprise doit effectuer pour créer et offrir sa proposition de valeur.



Cela peut inclure la production, la conception, la recherche et développement, la commercialisation, la logistique, le support client, etc.

L'objectif est de faire plus et mieux, à moindres coûts

Les 2 principales caractéristiques des modèles économiques à l'ère du numérique sont la valorisation du PEC (Productivité des Echanges Collaboratifs) et la décentralisation. Ces caractéristiques peuvent aussi être décrites par la possibilité de répartir sur plusieurs acteurs, nœuds ou points, le contrôle, l'accès et la propriété. L'objectif est de faire plus, mieux, à moindres coûts, de meilleure qualité avec moins de ressources, et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation du capital humain, fixe et circulant (le ROCE).

Cette mutation peut se résumer de la façon suivante :

Les produits numérisés offrent de nouvelles fonctionnalités et fonctions en intégrant des composants numériques dans des produits physiques (artefacts numériques) et peuvent être simultanément un produit et un écosystème associé.

Les nouvelles infrastructures numériques « as a service ».

La numérisation brouille les frontières entre la technologie et la gestion, fournissant de nouveaux outils et concepts de l'environnement numérique qui changent radicalement la façon dont les entreprises font face aux nouveaux défis managériaux, innovent, développent des relations et mènent des affaires.

Le déplacement de la création de valeurs des équipements vers les services.

L'intelligence prévisionnelle va donner naissance à des nouveaux modèles économiques et à la gestion de l'identification, de l'authentification et la signature nécessaire à toute transaction et à une valorisation de plus en plus importante de l'émotion et de la relation.

Plus concrètement, nous nous dirigeons vers un avenir où nous achèterons et posséderons moins de produits (voitures, vélos, maisons de vacances, outils ménagers, électronique grand public, etc.), et nous utiliserons massivement des « smart contracts » pour plus de services directement les uns avec les autres. Nous gérerons ce partage via des plateformes de transaction peer-to-peer et des technologies telles que la blockchain, afin d'assurer des échanges sécurisés, autonomes et transparents.

L'entreprise va être organisée autour d'interactions

La valeur financière sera de plus en plus le fruit d'interactions pertinentes entre des objets, des idées, des personnes, des entreprises, des organisations, etc. et d'écosystèmes d'affaires. Avec cette approche écosystème, l'entreprise va être organisée autour d'interactions et sa valeur découlera de sa capacité à valoriser ces différents flux, pour créer plus de ressource financière qu'elle n'en consomme. Toute organisation ne pourra vivre durablement que si elle est perçue comme créant suffisamment de valeur, non seulement par le capital, mais aussi par ses clients actuels et potentiels, son personnel, ses fournisseurs et la société dans laquelle elle se trouve.

Par exemple, avec l'IoT actuel, les appareils connectés seront identifiés, authentifiés et connectés à l'aide de serveurs cloud qui offrent d'énormes capacités de stockage et de traitement. La connexion de chaque appareil passera exclusivement par Internet, même s'ils sont éloignés de quelques mètres.

Le moteur de l'émergence des nouveaux modèles économiques sera l'impact de l'infrastructure « as a service ». Rappelons que l'on est passé notamment d'une infrastructure des autoroutes, à celle des autoroutes de l'information et à celle des plateformes. La prochaine infrastructure sera celle de l'infrastructure des transactions que l'on peut aussi appeler infrastructure « décentralisée ». Cette infrastructure sera au cœur des leviers de croissance de l'économie de demain. Elle permettra d'ajouter des centaines de milliards de dollars au PIB mondial.

L'adoption d'un modèle décentralisé d'égal à égal pour traiter les centaines de milliards de transactions ayant lieu entre les appareils réduira les coûts d'installation et les coûts associés aux grands centres de données centralisés. Cela aidera à répartir les besoins de calcul et de stockage sur des milliards d'appareils qui font partie des réseaux IoT.

Le TCO, le TVU et le TVI seront au cœur des nouveaux modèles économiques :

Diminuer le TCO (Total Cost of Ownership, traduisez Coût total de possession)

Le TCO représente le coût global d'un bien (un système informatique par exemple) tout au long de son cycle de vie, en prenant non seulement en compte les aspects directs (coûts matériels tels qu'ordinateurs, infrastructures réseaux, etc. ou logiciels tels que le coût des licences), mais également tous les coûts indirects (coûts cachés) tels que la maintenance, l'administration, la formation des utilisateurs et des administrateurs, l'évolution, le support technique et les coûts récurrents (consommables, électricité, loyer, etc.).



Par exemple, pour une voiture, les composantes du TCO sont l'amortissement, les intérêts sur le financement, les taxes et frais, les primes d'assurance, le carburant, l'entretien, les réparations et tout crédit d'impôt fédéral qui peut être disponible.

Augmenter le TVU (Total Value of Usership)

Une bonne expérience utilisateur est une expérience qui répond aux besoins d'un utilisateur particulier dans le contexte spécifique où il ou elle utilise le produit.



L'expérience client se situe entre la marque et l'utilisateur, sur tous les points de rencontres possibles ( magasin, internet, téléphone, etc.. ). Son but est de transmettre de la meilleure manière possible les valeurs de l'enseigne tout en répondant à la demande de la clientèle.



L'expérience utilisateur se situe entre le produit et l'utilisateur, peu importe l'usage et la disposition du client. Son but est de répondre le plus efficacement possible aux besoins de l'utilisateur tout en assurant la demande marketing de la marque

Augmenter le TVI (Total Value of Interactions)

Les prestataires de services peuvent inciter les clients à définir plus concrètement leurs besoins, ce qui favorisera la co-création de valeur.



Parce que les clients ont généralement plus droit à leurs préférences que les employés, les fournisseurs de services devraient adopter des méthodes créatives pour solliciter les opinions et les suggestions des clients afin de mieux incarner les goûts idiosyncratiques des clients

Exemples de nouveaux modèles économiques

Dans ce contexte, voici quelques exemples de nouveaux modèles économiques qui vont s'imposer :