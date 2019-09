Le mot de la semaine : atypiques

Enthousiastes, curieux de tout, capables de tout faire, toujours partants, dotés d'une pensée flexible et rapide cernant simultanément tous les aspects d'une problématique... Les fées se sont penchées sur le berceau des profils « atypiques ». Surdouées, ces personnalités intuitives et créatives à potentiel multiple sont aussi qualifiées de « Renaissance soul » (esprits de la Renaissance), de haut quotient intellectuels, de « polymathes », voire de « slasheurs ». Bref, ces belles pépites nagent à contre-courant des hyperspécialistes.D'un côté, ils sont capables de percevoir ce que personne ne peut imaginer, d'avoir cette étincelle qui fait toute la différence et peut sauver l'entreprise. D'un autre côté, ils sont assaillis par le doute et la remise en question permanente, voire en proie à un sentiment d'éternel inachèvement et à d'incessantes sautes d'humeur.

Ils ne sont pas dans la norme. Ils s'ennuient vite et zappent à la vitesse de la lumière d'un sujet à l'autre, d'une entreprise ou d'un métier à l'autre. À l'instar de cette hautboïste (joueuse de hautbois) qui, en douze ans, est devenue ingénieure du son, patronne d'un restaurant puis directrice d'une galerie d'art. Forts...