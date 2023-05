Les systèmes européens de protection sociale sont-ils suffisamment solides ?

Alors que nous sommes engagés dans une course vers la neutralité climatique et la transition numérique, nous devons nous assurer que nos systèmes de protection sociale s'adaptent à ces grandes tendances. Le modèle européen d'économie sociale de marché a résisté à l'épreuve du temps, mais face aux défis immenses que nous devons relever, est-il suffisamment solide, non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir ?

L'économie européenne a fait preuve d'une résilience remarquable face aux multiples chocs de ces dernières années, mais les consommateurs et les entreprises sont à présent confrontés à la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Si les niveaux de pauvreté ont diminué au cours de la dernière décennie, ce n'est pas le cas des inégalités. Ainsi, la pandémie de Covid-19 a exacerbé les inégalités existantes, révélant les lacunes dans la couverture sociale.

L'État-providence a joué un rôle crucial

Au début de la pandémie, l'État-providence a joué un rôle crucial avec l'introduction en urgence de dispositifs de chômage partiel alors que le recours aux solutions numériques permettait le travail à domicile et l'enseignement scolaire. Tandis que des vaccins efficaces étaient développés, les travailleurs essentiels ont pu continuer de fournir leurs services indispensables, notamment en matière de transport et de soins.

Lors de la réunion des ministres européens de l'Emploi et des Affaires sociales qui s'est tenue à Stockholm ce jeudi, nous avons discuté des défis et des opportunités de l'évolution démographique et du vieillissement de la population, ainsi que des manières d'assurer une protection sociale durable. Nous avons examiné les conclusions du groupe de haut niveau sur l'avenir de la protection sociale et de l'État-providence dans l'UE, qui réunit des universitaires et chercheurs européens en économie et sciences sociales. Leur rapport décrit l'impact des évolutions économiques et démographiques sur nos systèmes de protection sociale et leur financement.

Ce rapport souligne l'importance de continuer à fournir de solides filets de sécurité contre les chocs économiques et d'investir dans la formation et l'accompagnement professionnels, y compris lors du passage de la vie active à la retraite. Il conclut qu'une éducation et des formations de qualité, des soins abordables, des services à la petite enfance, ainsi que des politiques inclusives en matière de sécurité sociale et de santé publique seront des éléments essentiels de la future résilience économique et sociale de l'Europe.

Chaque euro dépensé sera un investissement dans l'avenir

Ces ambitions nécessiteront des financements durables et de nouvelles sources de financement seront indispensables pour faire face aux nouveaux besoins. Mais chaque euro dépensé sera un investissement dans l'avenir.

Nous devons continuer à protéger les plus vulnérables, mettre fin au cercle intergénérationnel de la pauvreté et aider ceux qui sont déjà pris dans ce cycle à en sortir. Selon une récente enquête, moins de la moitié des Européens estiment que leurs chances de réussir dans la vie sont devenues plus équitables. Une personne sur cinq dans l'UE est exposée au risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Nous n'avons pas de temps à perdre !

Avec le socle européen des droits sociaux, l'Europe est déjà à l'avant-garde des efforts d'amélioration de la protection sociale, guidée par sa promesse de construire une Union de l'égalité. Au cours des deux dernières années, les États membres de l'UE ont adopté de nouvelles politiques communes pour des soins de longue durée, des revenus minimums adéquats, la lutte contre le sans-abrisme, ainsi qu'une garantie européenne pour l'enfance qui fixe des objectifs ambitieux en matière de garde d'enfants.

Les grandes tendances qui affectent nos systèmes de protection sociale sont bien connues : le vieillissement de la population, le changement climatique et la transition verte, l'évolution du monde du travail et la transformation numérique. Les gens sont touchés par ces grandes tendances de différentes manières et à des degrés divers, de sorte que nos systèmes de protection sociale doivent être aussi dynamiques que robustes.

Des politiques sociales bien conçues peuvent absorber les chocs économiques et s'assurer que les gens bénéficient de services sociaux de qualité à tous les stades de leur vie. Il n'existe pas de solution miracle. Mais de nombreuses idées sont sur la table et le rapport du groupe de haut niveau nous offre des pistes de réflexion pour les mois et les années à venir.