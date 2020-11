Loi Pacte, profit et réalité  : une dure leçon pour Danone

Dans le cadre du positionnement en économiquement correct le gouvernement a proposé dans la loi PACTE la création d'entreprises dites à missions. Ces entreprises doivent annoncer une « raison d'être » qui est censée dépasser l'objet d'activité étroit - la production de tel bien ou tel service -, pour poursuivre en complément des objectifs « sociétaux » et « environnementaux ».

Le principe selon lequel les agents économiques agissent conformément à l'intérêt du plus grand nombre et dans un grand souci et une exigence éthique est en soi quelque chose de très positif. C'est une évolution standard de nos sociétés économiquement avancées de se préoccuper de fins supérieures.

Ainsi, de même que des étudiants et des travailleurs peuvent s'engager dans l'économie sociale et solidaire et choisir de gagner moins d'argent pour mener des missions qui les nourrissent à un autre niveau, des actionnaires peuvent être désireux de financer ces entreprises et accepter des rémunérations moindres pour leur capital.

Danone est...