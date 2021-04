Mutualisation de la dette européenne : les circonstances sont (presque) réunies

Avant le début de la crise, Ursula von der Leyen défendait le double principe d’une taxe carbone et d’une taxe carbone aux frontières. (Crédits : POOL)

OPINION. Les écarts de taux d’intérêt entre pays européens n’ont jamais été aussi bas et le contexte politique devient de plus en plus favorable à la contrepartie d'une fiscalité commune. Par Jean-François Verdié, TBS Business School et Maxime Maury, TBS Business School (*)