Non, la réglementation environnementale 2020 n'est pas synonyme de "tout électrique"

C'est une révolution attendue de longue date : après plusieurs reports, la réglementation environnementale 2020, plus connue sous le nom de RE 2020, devrait prendre effet en juillet 2021. Fruit d'une réflexion collective menée par les acteurs de la filière construction et le gouvernement, le nouveau texte de référence nourrit d'immenses espoirs, alors que le changement climatique nous rappelle chaque jour qu'il est temps d'agir.

En France, le bâtiment pèse très lourd dans la balance carbone. À lui seul, il représente près de la moitié (45 %) de l'énergie consommée et 30% des émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par l'accord de Paris, le secteur doit, comme celui des transports et de l'industrie, impérativement se réformer. Les choix que nous ferons seront déterminants pour l'avenir : une construction sortie de terre aujourd'hui aura un impact énergétique et environnemental durant les 50 prochaines années. Pour placer le bâtiment dans une trajectoire de sobriété, il était urgent de repenser nos modes de construction ainsi que nos usages énergétiques pour des logements plus durables et plus confortables. Ce changement de paradigme a donné naissance à la RE 2020.

Cette dernière va au-delà des simples considérations thermiques et énergétiques, telles que retenues dans les précédentes réglementations. Elle considère le bâtiment dans tout son cycle de vie, et prend en compte l'indispensable critère carbone. Une dimension totalement absente de la RT 2012 en vigueur aujourd'hui. D'où l'évolution de sémantique : il n'est plus simplement question d'une réglementation « thermique », mais bien d'une réglementation « environnementale ».

Comme c'est généralement le cas de toute innovation, la RE 2020 a suscité bon nombre de résistances et de controverses. Quoi de plus normal, après tout, tant elle remet en cause les pratiques en vigueur, celles-là même qui ont fait du bâtiment un des secteurs les plus polluants à ce jour. En cause, notamment, l'utilisation d'énergies fossiles (gaz et fioul) pour la fabrication des matériaux et surtout l'alimentation des systèmes de chauffage, qui mobilise plus de 80 % des émissions de CO2 des bâtiments résidentiels et tertiaires.

L'adaptation à l'urgence climatique, la véritable ambition de la RE 2020

Se sentant menacées, certaines voix s'élèvent et tentent de peser de tout leur poids pour freiner une dynamique bel et bien engagée. Et de dénoncer l'électrification à tout va du bâtiment. Car l'un des bénéficiaires notoires de la RE 2020 n'est autre que l'électricité, largement décarbonée en France. L'explication est alors toute trouvée : c'est un coup du vilain lobby du nucléaire, qui veut assurer son avenir.

Emprunter ces « lunettes » revient à complètement passer à côté de la véritable ambition de cette réglementation, qui pourrait faire de l'Hexagone un des pays les plus avancés en matière de modes de construction durables. Après le Royaume-Uni peut-être, qui a tout bonnement interdit le gaz dans les logements neufs à partir de 2025. Rappelons donc que la RE 2020 priorise aussi l'emploi de matériaux bio-sourcés, le recours au bois, aux réseaux de chaleur et à l'électricité renouvelable et décarbonée, la mise en place de techniques d'isolation performantes et de systèmes de récupération et de stockage d'énergie, etc. Elle répond à la problématique de réchauffement climatique, en mettant au premier plan le concept de confort d'été, pour éviter la surchauffe des logements en périodes de canicule.

Au-delà des querelles de clocher et des combats idéologiques, ne perdons pas non plus de vue que l'instauration de la RE 2020 va aussi de pair avec un effort global d'efficacité énergétique. Une préoccupation partagée par les entreprises comme les citoyens. Un nombre croissant d'outils est désormais à la portée de tous, pour une meilleure maîtrise des consommations d'énergie. Citons par exemple les systèmes de chauffage/climatisation performants de type pompes à chaleur, les compteurs intelligents, les offres d'autoconsommation individuelles et collectives ou encore les contrats de performance énergétique. C'est en combinant la RE 2020 à ces usages innovants que des progrès tangibles pourront être obtenus et que nous serons au rendez-vous des objectifs climatiques que nous nous sommes engagés à atteindre.

