SNCF : la concurrence, une chance pour les usagers ?

L'ouverture à la concurrence est l'une des principales préoccupations des grévistes de la SNCF. En effet, les syndicats souhaitent convaincre l'opinion que la libéralisation du secteur ferroviaire imposée par l'Union européenne sonne le glas du service public français. À contrario, Édouard Philippe estime que la réforme du rail engagée doit permettre de relever ce défi : « Il s'agit de donner de la visibilité à tous sur les nouvelles règles du jeu ». Pour éclairer ce débat, les regards se tournent vers les pays européens ayant ouvert leurs réseaux à la concurrence mais les résultats mitigés relèvent en plus de contextes nationaux spécifiques. Dès lors, quel peut être le scénario pour l'ouverture à la concurrence en France et quelles pourraient être les conséquences pour l'usager ?

Pour en discuter, nous recevons Gilles Dansart, journaliste spécialiste du transport ferroviaire, Michel Quidort de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports et Fanny Arav, économiste et administratrice UNSA-SNCF Réseau.