5 accessoires High Tech indispensables en réduction en ce moment

Certains appareils sont conçus pour vous faciliter la vie. Ces alliés du quotidien vous suivent en toutes circonstances pour vous faire profiter de la musique lors de tous vos déplacements. Connectés, ils embarquent aussi vos contenus multimédias pour vos escapades ou pendant vos séances de sport. Écouteurs ou casque sans fil, batterie externe, montre connectée, enceinte Bluetooth portable... On a sélectionné pour vous 5 équipements indispensables pour un usage quotidien. Ces accessoires sont exceptionnellement disponibles à prix réduit sur Amazon. N'attendez plus pour profiter de ces remises exclusives, pouvant aller jusqu'à 47% !

Des écouteurs sans fil à moins de 80 €

Emmenez partout avec vous les écouteurs sans fil JBL Live Pro 2, bradés à 79,99 € au lieu de 149,99 € pendant une durée limitée sur Amazon. Résistants à l'eau et à la transpiration, ils sont des compagnons idéaux pour des séances de sport en musique. Ils s'apparient très facilement à tous vos appareils dotés d'une connexion Bluetooth. Vous pourrez profiter d'un son exceptionnel grâce à leur autonomie de 40 heures (10 heures pour les écouteurs seuls et 30 heures dans leur étui). Ils réduisent efficacement le bruit pour vous offrir un son complètement immersif. La technologie Smart Ambient vous aide néanmoins à rester alerte dans votre environnement.

38% de remise sur ce casque sans fil JBL

Le casque sans fil JBL Tune fait partie des meilleures promotions high tech du moment sur Amazon. Proposé à 79,99 € au lieu de 129,99 €, il offre un son JBL Pure Bass, pour un rendu exceptionnel digne d'une salle de concert. Sa batterie possède une excellente autonomie de 35 heures en fonctionnement, lorsque la fonction réduction de bruit est enclenchée. Léger et compact, cet accessoire se plie aussi pour que vous puissiez le transporter facilement. Il intègre également un bouton d'assistant vocal pour commander votre casque grâce à la voix. Grâce au Fast Pair, il se connecte rapidement à tous vos appareils.

Une batterie externe avec 17% de réduction

Prolongez l'autonomie de tous vos appareils grâce à la batterie externe Iniu à 23,99 € sur Amazon. Elle est équipée d'un port d'entrée et de sortie USB-C pour se connecter facilement à tous vos équipements. Elle est compatible avec les smartphones Samsung, mais aussi l'iPhone 11 et les modèles ultérieurs, ainsi que les tablettes iPad et les AirPods. Grâce à la technologie de charge rapide, la batterie de votre téléphone atteindra 65% très rapidement, en seulement 30 minutes. Vous préserverez également la durée de vie de vos appareils grâce à la technologie TempGuard2.0, contrôlant la température de charge pour préserver la qualité de votre batterie.

Une montre connectée à 102,74 € seulement

Parfaite pour rester connecté au quotidien, la montre Xiaomi Redmi Watch 3 dispose d'un grand écran AMOLED de 1,75 pouce. Elle s'impose comme votre nouveau coach santé grâce à ses 120 modes d'entraînement pour la course, le cyclisme, la randonnée et la natation. Dotée d'une connexion Bluetooth, elle vous aidera à passer vos appels téléphoniques facilement, sans que vous n'ayez besoin de sortir votre téléphone. Avec son excellente autonomie de 12 jours, elle vous permettra également d'avoir accès à vos données de santé pendant l'effort : veillant sur votre fréquence cardiaque et analysant la qualité de votre sommeil.

Une enceinte Bluetooth portable pour moins de 90 €

Envie d'écouter vos morceaux favoris en extérieur ? Optez pour l'enceinte Bluetooth portable JBL Flip Essential 2 à 88 €, profitez actuellement de 20% de réduction sur Amazon. Vous pourrez connecter jusqu'à 2 smartphones simultanément. Cet équipement diffuse un son JBL Original Pro d'une incroyable qualité, avec des aigus d'une grande clarté et des basses profondes. Étanche, il pourra être placé près d'une piscine, dans la salle de bains ou à la mer en toute quiétude. Cette enceinte connectée bénéficie également de 10 heures d'autonomie pour un usage prolongé en toutes circonstances.

En souscrivant à Amazon Prime, vous bénéficierez également de la livraison et des retours gratuits sur tous ces articles. C'est le moment d'en profiter ! Ces 5 accessoires high tech vous rendront la vie plus douce. Faites des économies en achetant ces équipements connectés, profitant actuellement d'importantes remises sur Amazon.