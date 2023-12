-50 % sur le site Jabra : 3 produits à avoir

Communiquez comme si vous étiez en présentiel, près de votre interlocuteur. Ne laissez plus la distance ruiner vos conversations professionnelles ou privées. Avec les appareils Jabra, faites de chaque conversation une expérience agréable.

Éliminez les barrières de la distance, profitez d'une qualité sonore incroyable avec les appareils Jabra

En quête d'appareils high-tech révolutionnant le « monde du son » et la façon de communiquer à distance ? Pour le travail ou les loisirs, les produits Jabra vous offrent l'expérience sonore immersive tant recherchée. Désormais, profitez pleinement de chaque conversation : réunions, conférences... de votre musique en toute tranquillité. Peu importe votre environnement sonore, vous êtes sûr de bénéficier d'une expérience optimale.

Découvrez les produits Jabra à -50 %

Jabra Speak2 75 pour des réunions professionnelles optimisées, à partir de 339 €

Jabra Speak2 75, est un appareil de communication innovant. Il est fait pour vous offrir un son puissant, clair, net pour une communication fluide. Ce speakerphone portable, très facile à prendre en main et à transporter, saura trouver grâce à vos yeux pour vos réunions, conférences, appels téléphoniques, musiques...

Grâce à ses technologies de pointe, il est capable de vous offrir un son très large bande avancé, avec son haut-parleur 65 mm. Il comprend des microphones ultra-précis pour une communication claire, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Votre voix est restituée de la meilleure façon possible pour le plus grand plaisir de votre interlocuteur et inversement. Son anneau lumineux intuitif à 360° vous permet de savoir si votre voix est parfaitement audible, à défaut, il suffit de vous rapprocher un peu plus de votre appareil. Dites adieu aux conversations médiocres, profitez d'un son XXL, capable de vous offrir une expérience immersive et pratique. Avec sa technologie de réduction de bruit, les bruits gênants sont éliminés, concentrez-vous uniquement sur votre interlocuteur. Côté design, il se distingue par sa belle forme arrondie, son petit format ; résistant, vous accompagnera partout.

Avec le Jabra Speak2 75, exprimez-vous naturellement, soyez vous-même et comptez sur la retranscription parfaite de votre voix durant vos discussions avec les autres et vice-versa. Le plus : il est compatible avec une large gamme d'applications comme Microsoft Teams, Google Meet, Zoom.

Optez pour la qualité Jabra

Evolve2 75 un confort optimal à toute épreuve, à partir de 452,40 €

Evolve2 75 est un casque professionnel prévu pour vous offrir une excellente expérience audio durant vos appels téléphoniques. Il est fait pour le travail hybride. Avec ce micro-casque avancé, profitez d'une bonne communication avec vos interlocuteurs à l'abri du bruit. Et ce, grâce à sa technologie beam-forming avancée et ses huit microphones pour des conversations optimales. Dans un espace de coworking, à la maison ou ailleurs, du matin au soir, ce casque saura faire la différence en vous aidant à rester connecté et productif. Profitez d'une autonomie satisfaisante avec ses 25 h de conservation et son grand confort de port toute la journée. Cela est possible grâce à sa nouvelle technologie de mousse à double densité : ses coussinets d'oreille en similicuir, ergonomiques, vous assurent une expérience de port prolongée agréable. Avec ce casque, profitez d'une qualité d'appel incroyable, soyez proche de vos interlocuteurs.

Optez pour la qualité Jabra

Jabra Elite 7 Pro : communiquez comme à la maison, peu importe l'endroit où vous êtes

Les écouteurs Jabra Elite 7 Pro vous offrent une meilleure qualité sonore. Profitez d'appels plus clairs, avec une autonomie satisfaisante, dont 8 h d'utilisation et 30 h avec l'étui de recharge pour être connecté du matin au soir. Très design, avec leur apparence sobre, ils sont aussi confortables. Conçus pour s'adapter parfaitement à vos oreilles avec leur embout plus profilé et arrondi, ils deviendront vite vos alliés du quotidien. Profitez d'un son riche, faites abstraction des bruits environnants, peu importe l'endroit où vous êtes avec ses fonctionnalités avancées, entre autres, la réduction active de bruit pour une écoute exceptionnelle.

Découvrez les produits Jabra à -50 %

Écouteurs, casques audio, speakerphone professionnel, retrouvez, chez Jabra, le nécessaire pour communiquer sans tracas, écouter de la musique, profiter d'une qualité audio inégalée.