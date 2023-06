CANAL+ : les meilleures sorties films et séries avec l’offre Rat+

Jusqu'au 3 juillet, la solution RAT+ propose tous les films et séries à 19,49 €/mois pour les moins de 26 ans.

La formule comporte des avantages supplémentaires, à commencer par son format sans engagement. C'est aussi le bon moment pour faire le point sur les grandes sorties du moment. Avatar : la voie de l'eau sur CANAL+, Scream 5 sur Paramount+, la toute première saison de The Crowded Room sur Apple TV+ ... Voilà les détails de l'offre et quelques idées de visionnage pour vos prochaines soirées d'été.

Disney+, Netflix, Apple TV+... L'ensemble de vos contenus accessibles depuis MyCanal

L'offre RAT+ est un incontournable de CANAL+. Remise en ligne jusqu'au 3 juillet prochain, elle vous fait profiter de tous les contenus de CANAL+ pour un tarif préférentiel. Pour seulement 19,49 €/mois, vous accèderez à l'ensemble du catalogue de CANAL+, mais aussi ceux de Disney+, de Netflix, de Paramount+... Depuis peu, ce vaste bouquet comprend même les créations exclusives d'Apple TV+.

Avec un seul abonnement à prix réduit, vous pouvez retrouver toutes les séries et les films du moment. Si vous avez moins de 26 ans, c'est le moment ou jamais de réunir tous vos contenus favoris sur une unique plate-forme.

Commencez votre nouvel abonnement maintenant

Notre sélection des séries à découvrir en juin

En juin, d'excellentes séries vous attendent sur votre compte MyCanal :

Chez CANAL+, Yellowjackets vient de démarrer une nouvelle saison. Si vous ne la connaissez pas encore, cette série vous fera suivre une bande de lycéens. À la suite d'un crash d'avion dont ils sont les seuls survivants, ces jeunes gens vont devoir faire face à une tribu cannibale. Déjà nominée à plusieurs reprises, Yellowjackets promet un stress haletant.

Sur Apple TV+, The Crowded Room présente un thriller aux ressorts psychologiques intéressants. L'intrigue se déroule dans le Manhattan de 1979, où un jeune homme est inculpé pour des faits de violence armée. Mais rien n'est simple ici, et l'enquêtrice Rya Goodwin s'apprête à découvrir des éléments beaucoup plus bouleversants.

The Mandalorian avec Disney+ : une série dont l'accueil a su ravir même les fans les plus exigeants de l'univers Star Wars. The Mandalorian fait partie de ces personnages solitaires. Le personnage désormais emblématique du Mandalorien vous fera parcourir une galaxie lointaine, très lointaine, vous faisant découvrir des paysages toujours plus dépaysants dans des situations toujours plus tendues.

Les Kassos sur CANAL+ : une série à l'humour trash et volontairement provocateur. Préparez-vous à voir vos univers préférés (Game of Thrones, Aladdin, les Télétubbies...) être soumis à un humour caustique. Rien ne vous sera épargné, mais les fous rires sont garantis devant cette série culte.

L'hôpital et ses fantômes : Exodus. Déconseillée aux moins de 16 ans, cette série vous demandera d'avoir le cœur bien accroché. Réalisée par le réalisateur Lars Von Trier (Nymphomaniac, Melancholia), elle vous fera suivre les péripéties d'un hôpital de Copenhague faisant face à des phénomènes surnaturels.

Profitez des meilleures séries du moment en souscrivant à l'offre

Les films du moment avec CANAL+

Ce n'est pas tout. L'actualité cinéma est très chargée, et cela se voit aussi au sein du catalogue de CANAL+. Parmi les immanquables du mois de juin, il y a :

Avatar : la Voie de l'eau. Suite du film désormais légendaire de James Cameron, il vous fera revenir dans le monde sublime de Pandora et des Na'Vi. Vous retrouverez les personnages du premier opus et les suivrez dans une aventure totalement nouvelle, avec des visuels toujours aussi impressionnants.

Black Adam : au sein de l'univers DC, le méchant emblématique s'apprête à faire des étincelles. 5000 ans après son emprisonnement, l'ennemi de Shazam revient et entend bien faire justice lui-même en utilisant les pouvoirs des dieux. Dwayne Johnson tient peut-être l'un de ses meilleurs rôles avec ce film.

Doctor Strange in the multiverse of madness : la concurrence est rude côté Marvel. Le Docteur Strange doit désormais faire face aux conséquences de ses propres pouvoirs. Le temps presse : rendu incontrôlable par les expériences de Strange, le multivers menace à présent l'humanité tout entière.

Reste un peu : un film donnant des rôles extrêmement touchants à Gad Elmaleh et à sa famille (Régine et David Elmaleh). L'humoriste interprète ici un homme revenant auprès de ses proches après 3 années passées aux États-Unis. S'il justifie son retour par un mal du pays, ses parents comprennent rapidement que la raison est tout autre...

Top Gun : Maverick. Tom Cruise reprend du service 30 ans après, reprenant les commandes de son pilote de chasse. Si Maverick parlera aux nostalgiques du premier film Top Gun, il plaira aussi aux jeunes cinéphiles. Cette digne suite apporte sa propre dose d'action et de rebondissements.

Profitez des meilleurs films du moment en souscrivant à l'offre

Si vous disposez déjà d'un compte MyCanal, rendez-vous sans tarder sur le catalogue. En ce mois de juin, les contenus à découvrir sont parfaits pour les fans de cinéma et séries. Et si vous n'avez pas encore de compte, ne traînez pas : vous avez jusqu'au 3 juillet 2023 pour profiter de l'offre RAT+ et d'un prix réduit sur votre abonnement.