Comment et pourquoi utiliser Surfshark VPN sur Apple TV  ?

Les grands principes du VPN et son mode de fonctionnement

Si vous ne possédez pas de VPN sur vos appareils connectés, sachez qu'il vous sera très utile pour protéger vos données personnelles. Pire encore : si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public non sécurisé, un pirate ou une personne malveillante est susceptible d'accéder à votre compte et d'en faire un usage délictueux.

Vous pensez que cela concerne uniquement vos appareils informatiques ? Erreur ! Car si votre téléviseur est connecté à Internet (ce qui est fort probable de nos jours), alors celui-ci est tout autant susceptible d'être piraté à distance. D'où l'intérêt de savoir comment configurer un VPN sur Apple TV.

Le VPN agit en réalité comme un « bouclier » vis-à-vis de vos données. Il protège votre connexion Internet contre tout accès non autorisé. Il peut également stopper certains programmes présélectionnés, si une activité suspecte sur Internet est détectée. Enfin, il vous permet d'accéder à de nombreux contenus partout dans le monde, en brouillant votre localisation géographique. En bref, vous devenez quasiment invisible, pour le bien le plus absolu de votre équipement connecté.

Les bénéfices d'un VPN au service de votre Apple TV

Vous savez désormais comment installer un VPN sur Apple TV. Ce logiciel a pour fonction essentielle de protéger vos données de navigation, et d'éviter que votre appareil ne soit corrompu à distance. Toutefois, un VPN est doté de nombreuses autres fonctionnalités qu'il est important de connaître pour vivre une expérience optimale :

Le VPN permet la non-divulgation de votre adresse IP. C'est le fameux principe du « tunnel sécurisé », qui permet de chiffrer les données entre un appareil connecté et le réseau Internet.

Le VPN permet de briser les barrières géographiques, ce qui donne accès à de nombreux contenus disponibles sur des plateformes étrangères. Ainsi, si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez continuer à bénéficier de vos accès et services habituels, le VPN vous accompagne !

Le VPN limite le phénomène de « mise en mémoire tampon » : votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) peut limiter votre vitesse, s'il constate que vous consommez beaucoup de bande passante. Le VPN contourne cette difficulté, vous permettant ainsi de récupérer de la vitesse et de la fluidité.

Connecter un VPN à Apple TV : toutes les explications !

Le VPN est un outil compatible avec absolument tous les environnements informatiques reliés à Internet. Si vous avez un téléviseur de dernière génération chez vous, il y a de fortes chances pour qu'il soit compatible avec une telle technologie. Par défaut, et si votre téléviseur n'est pas protégé par un VPN, vous courez un danger que vos données soient exploitées contre votre gré.

Quel que soit le boîtier multimédia relié à votre TV HD, vous devez donc absolument protéger votre connexion. Les explications ci-dessous sont destinées à ceux qui souhaitent savoir comment utiliser un VPN sur Apple TV.

L'Apple TV 4K se présente sous la forme d'un boîtier TV, que vous placez généralement à proximité de votre téléviseur. Ce boîtier vous permet d'accéder à de nombreux contenus multimédias sur grand écran. Ainsi donc, les boîtiers TV sont de véritables compagnons de route de vos expériences TV, vous permettant d'augmenter les fonctionnalités de votre téléviseur.

Le boîtier Apple TV accueille sans difficulté de nombreuses applications de sécurité, comme les applications VPN. Il est donc possible d'utiliser un VPN sur une Apple TV, à condition de le paramétrer un minimum pour un usage optimal.

Le système d'exploitation du boîtier Apple TV fonctionne à l'aide du système tvOS. Depuis juin 2023, ce système permet de télécharger et d'utiliser une application VPN, exactement de la même façon que sur un téléphone mobile ! Vous souhaitez protéger dès maintenant votre environnement multimédia sur votre TV HD ? Pour cela, vous allez devoir visiter la boutique en ligne de votre Apple TV, via l'App Store. Suivez ces quelques consignes de base pour installer votre VPN Surfshark :

Ouvrez la barre latérale dans l'Apple TV, puis sélectionnez l'onglet Store.

Recherchez, par le biais du moteur de recherche, l'application VPN de votre choix - ici, on recommandera d'installer le VPN Surfshark.

Sélectionnez ensuite l'application Surfshark et cliquez sur « télécharger ». Il vous sera demandé de vous enregistrer selon plusieurs méthodes.

Attention toutefois : avant de configurer un VPN sur une Apple TV, vérifiez bien que votre téléviseur est compatible avec la technologie VPN. Sinon, vous devrez en passer par d'autres alternatives.

Pourquoi utiliser un VPN sur Apple TV ?

L'environnement Apple est régulièrement considéré comme infaillible sur le plan de la sécurité. Pour autant, votre Smart TV n'est pas à l'abri de tous les dangers ! C'est pour cela que, même si vous possédez un boîtier Apple TV, vous devez absolument obtenir un VPN, capable de protéger votre Smart TV des pirates.

Surfshark et disponible sur tvOS depuis quelques mois. Il est totalement compatible avec la nouvelle version du système d'exploitation tvOS17 d'Apple. L'installation est donc simplifiée au maximum : terminé la configuration complexe du routeur Internet, tout se fait directement depuis l'App Store !

Comment configurer Surfshark sur Apple TV ?

Si votre téléviseur HD, équipé d'un boîtier Apple TV, est compatible avec le VPN Surfshark, vous n'avez plus qu'à suivre ces quelques instructions :

Rendez-vous sur l'App Store, directement depuis votre téléviseur HD.

Téléchargez l'application, puis connectez-vous à vos services de différentes manières : soit en utilisant vos identifiants de connexion Apple (via un QR code), soit en créant un compte directement sur le site officiel de Surfshark. Si vous disposez déjà d'un compte sur le site de ce VPN, vous pouvez également vous connecter directement.

Vous êtes ensuite connecté à votre interface personnelle ! Il ne vous reste plus qu'à choisir la région du monde à laquelle vous souhaitez connecter vos services. Surfshark vous donne même la possibilité de créer et d'enregistrer des localisations favorites. Un moteur de recherche interne vous donne également la possibilité de rechercher une localité avec plus de précision.

Si vous ne pouvez pas installer l'application Surfshark directement sur votre TV HD, sachez qu'il existe d'autres alternatives. Vous pouvez par exemple :

Configurer un VPN sur votre routeur.

Configurer un routeur virtuel avec un VPN.

Configurer un VPN sur votre routeur

Cette solution est légèrement plus complexe que la configuration d'un VPN sur Apple TV. Toutefois, elle comporte un avantage certain, puisque vous protégez l'ensemble de vos appareils connectés à votre routeur. Avant de procéder, vous devez toutefois vérifier si votre routeur est compatible avec un VPN. Pour vous en assurer, procurez-vous la documentation du produit et vérifiez si votre routeur prend en charge les protocoles VPN.

Vous noterez toutefois que le VPN Surfshark peut être installé sur votre routeur sans difficulté. Et ce, même si votre téléviseur est plus ancien (de première, de deuxième ou de troisième génération). Il vous permettra de protéger tous les appareils connectés au réseau de votre domicile.

Commencez par vous créer un compte directement sur le site officiel de Surfshark, ou connectez-vous à votre compte. Une fois connecté, cliquez sur l'onglet VPN situé à gauche. Sélectionnez ensuite « configuration manuelle » et repérez les équipements à proximité que vous souhaitez connecter. Cliquez ensuite sur le bouton « Activer Smart DNS ».

Configurer un routeur virtuel avec un VPN

Un routeur virtuel se comporte de la même manière qu'un routeur matériel standard. Il s'agit d'une application logicielle qui remplit exactement la même fonction. Commencez d'abord par télécharger et installer l'application Surfshark sur votre ordinateur. Accédez ensuite aux paramètres de l'adaptateur TAP, dans la section Réseau et Internet. Configurez ensuite votre VPN, de manière à autoriser le partage, puis connectez-vous à un VPN et activez le point d'accès Wi-Fi.

Pourquoi choisir le VPN Surfshark pour Apple TV ?

▪ Surfshark assure votre anonymat en ligne : bien entendu, la majorité des outils VPN se félicitent de préserver votre anonymat en ligne. En tant que VPN payant, Surfshark va beaucoup plus loin, et propose notamment de vous créer une identité alternative.

▪ Surfshark vous fait bénéficier d'un chiffrement de pointe : le protocole de chiffrement de Surfshark est particulièrement performant. Les algorithmes utilisés dans le cas présent sont les plus hauts standards en matière de chiffrement.

▪ Surfshark propose un large éventail de serveurs : ce qui s'avère pratique pour changer son adresse IP, tout en ayant à disposition un large éventail de choix !

▪ Surfshark promet une vitesse accrue, grâce à ses 3 200 serveurs.

▪ Surfshark se distingue de la compétition en garantissant des connexions simultanées et illimitées, le tout sur un nombre illimité d'appareils. Vous êtes donc libre d'utiliser vos services VPN sur votre Apple TV, mais aussi sur votre tablette, votre ordinateur ou votre téléphone mobile.

Questions fréquentes à propos d'un VPN pour Apple TV :

Puis-je installer un VPN pour Apple TV ?

Oui, vous pouvez installer un VPN avec l'Apple TV, sans que cela ne perturbe vos pratiques habituelles en matière de streaming. Le VPN Surfshark est fiable, et vous permettra de renforcer la confidentialité et la sécurité de votre navigation, sans ralentir votre connexion.

L'installation d'un VPN sur mon téléviseur est-elle nécessaire ?

Il n'est pas obligatoire d'installer un VPN sur votre téléviseur via un boîtier Apple TV. Toutefois, l'installation d'une telle application est grandement recommandée, ne serait-ce que pour garantir votre sécurité, celle de vos données et obtenir de multiples services.

Quelles différences entre un VPN payant et un VPN gratuit ?

C'est bien simple : l'abonnement à un VPN payant vous assurera un service d'excellente qualité, sans publicité ni problèmes de fiabilité. Si vous souhaitez simplement contourner la censure ou accéder à un site web particulier, un VPN gratuit peut faire l'affaire. Mais pour tout ce qui relève de la sécurité, l'abonnement à un VPN premium sera hautement recommandé.

Suivez les étapes du guide pour installer et configurer Surfshark sur Apple TV et profitez enfin d'une navigation sécurisée et optimisée sur votre appareil de diffusion de contenu préféré. Pour protéger vos données, étendre les fonctionnalités de votre Apple TV et profiter de contenus internationaux, faites confiance aux solutions Surfshark !