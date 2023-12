Découvrez le Huawei P30 Pro

Le Huawei P30 Pro incarne l'excellence en matière de technologie mobile. Il allie conception élégante à des fonctionnalités de pointe. Avec son appareil photo révolutionnaire repoussant les limites, une autonomie impressionnante et une puissance inégalée, ce téléphone s'impose comme une référence sur le marché.

Un smartphone révolutionnaire en matière de photographie

Le Huawei P30 Pro révolutionne le monde de la photographie mobile. Ce smartphone offre une polyvalence photographique inégalée grâce à :

Son appareil photo intelligent de 40 mégapixels

Son capteur SuperSpectrum.

Son objectif Leica ultra grand-angle.

Son téléobjectif périscope et d'un capteur TOF Huawei.

Avec son impressionnant zoom hybride x10, chaque détail de vos clichés est capturé, même dans des conditions de faible luminosité.

Le P30 Pro est également doté d'un lecteur d'empreintes digitales ultrarapide et intelligent pour un déverrouillage sécurisé de l'appareil en un geste. Son écran FullView OLED, de 6,47 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, offre des couleurs riches et profondes, idéales pour les jeux, les appels vidéo et le visionnage de vidéos.

Le Huawei P3O Pro vous est actuellement proposé à 558 € sur le site Internet de la Fnac.

Découvrez le Huawei P 30 ici

Entre performance et autonomie élevée

C'est un appareil véritablement puissant. Animé par un processeur HiSilicon Kirin 980 et une mémoire vive de 8 Go, il offre une fluidité sans égale pour une utilisation multitâche. Vous pouvez ainsi retoucher vos photos, jouer à des jeux ou surfer sur Internet sans encombre. Il offre également accès à une multitude d'applications par le biais de Google Play Store.

Doté de la double SIM, il convient aussi bien à un usage professionnel qu'à un usage personnel. Par ailleurs, sa batterie de 4 200 mA h assure une autonomie remarquable. Son mode économie d'énergie permet d'économiser jusqu'à 30 % de batterie pendant la navigation.

Enfin, avec une mémoire de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 256 Go via un port micro SD, vous avez amplement d'espace pour vos données.

Ne manquez pas ce bijou technologique. Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de la Fnac pour en savoir davantage sur l'article présenté.