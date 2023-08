Dernière chance pour profiter d’un an offert sur votre badge de télépéage Ulys

Les badges de télépéage Ulys vous permettent non seulement de profiter d'une voie réservée à l'approche des portiques. Mais en plus, vous pourrez compter sur une myriade d'autres avantages. Avec l'offre promotionnelle du moment, Ulys vous donne l'occasion de les découvrir en faisant encore plus d'économies.

Des services complets pour vos trajets autoroutiers grâce à Ulys

Une fois équipé d'un badge de télépéage, vous n'avez plus à vous arrêter au moment d'arriver au portique. Celui-ci se lève automatiquement au moment où vous approchez. En conservant une vitesse maximale de 30 km/h, vous gagnez du temps et épargnez une accélération trop importante à votre moteur. Cela vous fait économiser du carburant.

Ce type d'initiatives est utile toute l'année. Pendant les vacances, les autoroutes A7, A63 ou A69 sont autant de tronçons réputés pour leurs embouteillages. En favorisant le télépéage, vous participez à rendre le réseau plus fluide.

Ulys ne s'arrête pas là. En vous inscrivant à son offre Classic, l'enseigne vous donne accès à une application extrêmement complète. Elle centralise toute votre consommation : vos péages, mais aussi un accès à plus de 1 000 parkings, un recensement des bornes pour voitures électriques...

Commander votre badge télépéage

Un an de badge offert avec le code promo Ulys

Si vous choisissez de vous inscrire avant le 11 septembre, Ulys vous fait profiter d'une offre promotionnelle. Pour en bénéficier, il vous suffit d'entrer le code ETE23. Pendant un an, votre badge de télépéage sera gratuit. Ensuite, il coûtera seulement 2 €/mois.

Il y a aussi une alternative. Il vous reste des chèques-vacances ? Avec la formule Liber-t Vacances, vous pourrez les utiliser pour régler votre inscription.

Profitez de cette campagne pour vous équiper. La formule Ulys Classic vous accompagnera dans tous vos trajets dès la rentrée, pour tous vos déplacements personnels et professionnels.

Commander votre badge télépéage

Rappelez-vous : vous pouvez profiter de cette promotion jusqu'au 11 septembre. Grâce à la livraison assurée sous 48h, il n'est pas trop tard pour recevoir votre badge avant la rentrée.