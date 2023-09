Emma Matelas : Les meilleurs matelas pour un sommeil réparateur

Disposer d'un matelas de qualité est essentiel pour bénéficier de bonnes nuits de sommeil. Chez Emma Matelas, les offres en matelas haut de gamme ne manquent pas.

Top 3 des meilleurs matelas pour un sommeil apaisé

Découvrez, ci-dessous, les meilleurs modèles de matelas :

Le matelas Hybride II

Le matelas Hybride II d'Emma Matelas a été élu meilleur matelas testé en France en 2023, et c'est loin d'être un hasard. Ce produit, primé 7 fois à travers toute l'Europe, regroupe certaines qualités.

Il compte au total 7 zones ergonomiques parfaites pour répartir la pression de manière adéquate. Si vous dormez à deux, ce matelas sera idéal, car il offre une indépendance de couchage maximale. Son écoresponsabilité est améliorée et sa respirabilité est optimale.

La housse du matelas est, quant à elle, déhoussable. Elle se compose de 94 % de polyester et de 6 % de polypropylène. Chaque couche de ce matelas est certifiée OEKO-TEX. Plus concrètement, il ne contient aucun produit chimique nocif pour la santé.

Le matelas Hybride II affiche actuellement 40 % de réduction sur le site d'Emma Matelas. Vous pouvez l'acquérir pour seulement 359,40 € au lieu de 599 € en dimension 80 x 200 cm.

Le matelas Original

Le matelas Original d'Emma Matelas est le matelas le plus vendu en France depuis 2020. Il faut dire qu'il regroupe un certain nombre de qualités, mêlant à la perfection souplesse et soutien.

En l'occurrence, ce matelas, fabriqué en France, s'adapte à toutes les positions de sommeil. Il dispose de 4 couches de confort différentes et est durable. Le soutien offert est divisé en 5 zones pour s'adapter à chaque partie de votre corps. De votre côté, vous pouvez être rassuré : votre colonne vertébrale sera toujours bien alignée.

Une fois allongé, vous relâcherez immédiatement la pression. Si vous dormez à deux, vous apprécierez l'indépendance de couchage lors des mouvements des dormeurs.

Le matelas Original d'Emma Matelas affiche actuellement 20 % de réduction. Vous pouvez l'obtenir pour seulement 231,20 € au lieu de 289 € en dimension 80 x 190 cm.

Le matelas Hybride Premium

Le matelas Hybride Premium a été développé par des experts du sommeil. Il offre un confort premium avec ses 7 couches différentes composées de :

Microressorts ;

Mousse Emma ;

Ressorts de qualité.

Le matelas Hybride Premium dispose d'une technologie graphique capable d'agir sur la régulation de la température. Conséquence, votre corps reste à une température idéale toute la nuit pour profiter d'un sommeil plus long et apaisé.

Ce produit offre un excellent confort pour le dos. La colonne vertébrale est idéalement soutenue et alignée, vous permettant de profiter d'un sommeil sans aucune douleur.

Le matelas Hybride Premium d'Emma Matelas affiche actuellement 40 % de réduction. Vous pouvez l'obtenir pour seulement 593,40 € au lieu de 989 € aux dimensions 80 x 200 cm.

Tous les avantages d'opter pour Emma Matelas

Acheter un matelas de qualité chez Emma Matelas, c'est bénéficier d'un certain nombre d'avantages annexes. À titre d'exemple, vous profitez de 10 ans de garantie. Certaine de la durabilité de ses produits, Emma Matelas vous permet de jouir de votre achat durant de nombreuses années, sans tracas.

Mieux encore, vous profitez de 100 nuits d'essai. Vous pouvez tester et essayer l'article convoité chez vous pendant 100 nuits. L'occasion de vous faire votre propre avis sur cet article et d'en être pleinement convaincu.

La livraison de tous les produits vous est offerte. Cette dernière est réalisée par des transporteurs réputés et soucieux du bon traitement des articles transportés. Dans le cadre des 100 nuits d'essai détaillées précédemment, le retour éventuel de vos articles est gratuit. Si vous le souhaitez, vous pouvez même faire reprendre votre ancienne literie.

Offrez-vous le luxe de passer de bonnes nuits sans dépenser des fortunes. Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet d'Emma Matelas pour découvrir les articles mentionnés et réaliser de bonnes affaires.