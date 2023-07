Epurez votre intérieur avec ce purificateur d'air Dyson en promo

Les purificateurs de la marque Dyson se veulent complet et présentent à chaque fois un design hors normes. En ce moment, le Purifier Humidify+ Cool Autoreact présente 200 € de remise immédiate. Ne tardez pas pour vous le procurer !

Un appareil 3-en-1 pour affronter l'été en toute sérénité

Ce modèle fait partie des plus polyvalents du catalogue Dyson. Le Purifier Humidify+ Cool Autoreact fait à la fois office de purificateur d'air, d'humidificateur et de ventilateur. À l'approche des beaux jours, il constitue une solution complète.

Il se démarque par sa conception sans pales, plus sure. Améliorée par la technologie Air Multiplier, il propose une oscillation sur 90° pour rafraîchir toute la pièce de façon homogène. À l'intérieur, un réservoir d'eau de 4,5 litres permettra d'humidifier votre air intérieur. Cela vous évitera les peaux sèches, en particulier en hiver.

L'appareil se charge aussi de purifier vos pièces de vie. Il capture la poussière, les allergènes et même les virus. Il pourra notamment vous aider à vous protéger contre le COVID-19. Les personnes allergiques ou vulnérables (comme les bébés par exemple) apprécieront cette formule.

Dyson ajoute une multitude de fonctionnalités utiles à différents moments de la journée. Le mode Diffus permet d'humidifier et de purifier sans directement ventiler. Le mode Auto ajuste automatiquement le flux d'air en fonction de la qualité de l'air. Au moment de dormir, choisissez le mode Nuit : l'appareil se montrera plus silencieux. Son affichage se fera plus discret et il s'éteindra lorsque vous aurez trouvé le sommeil.

Dyson vous accompagnera avec son application MyDyson. Elle comprend des conseils d'utilisation et des guides à la prise en main de votre purificateur. Compatible Android et iOS, elle vous assure une compréhension encore plus facile du Purifier Humidify+ Cool Autoreact.

Un ventilateur purificateur d'air bien moins cher chez Dyson

La marque, célèbre pour ses aspirateurs cycloniques, présente une offre attrayante sur son ventilateur 3-en-1. D'un tarif classique de 699,00 €, le Dyson Purifier Humifidy+ Cool Autoreact passe à 499,00 €. Cette baisse immédiate de 200 € constitue une opportunité à saisir.

La marque propose des avantages supplémentaires sur ses articles. Ce modèle ne fait pas exception : vous aurez droit à une livraison et à des retours gratuits, avec une livraison sous 24 à 72h. L'enseigne vous offre aussi une garantie Satisfait ou Remboursé de 30 jours et la possibilité de régler en 4 fois. Il ne reste plus qu'à découvrir les caractéristiques techniques de son appareil.

Avec toutes ces informations, vous devez savoir si cet appareil est fait pour vous et votre intérieur. Dans ce cas, ne tardez pas à commander. Dyson ne précisant pas la durée de son offre, elle pourrait s'achever à tout moment. Profitez-en aussi pour découvrir le reste de son catalogue, comme ses casques audio ou ses appareils de soin des cheveux.