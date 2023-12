High tech : 5 idées cadeaux en promotion à commander en ligne

Improvisez-vous père Noël d'un jour grâce aux bonnes affaires Rue du Commerce ! Le site marchand propose de nombreux articles en promotion pour les amoureux de high tech, de cuisine et pour les accros aux jeux vidéo. À moins d'un mois du réveillon, il est temps de redoubler d'efforts pour faire plaisir à vos proches. Piochez parmi nos idées à commander en ligne sans plus attendre.

28 % de réduction sur ce PC portable HP avec casque sans fil

Actuellement à 1 799,99 € au lieu de 2 499,99 €, le PC portable HP Omen embarque le meilleur pour vous faire profiter de performances accrues. Doté d'un écran immersif de 16 pouces, il est équipé d'une carte graphique performante. Il offre un temps record de chargement de vos logiciels et de vos applications grâce à son processeur à 16 cœurs et sa RAM de 32 Go. Il dispose aussi d'un grand disque dur avec 1 To de stockage SSD. Cet ordinateur portable possède une batterie de 97 Wh qui offre jusqu'à huit heures d'autonomie. Elle se charge rapidement en une heure à peine. En achetant cet équipement sur Rue du Commerce, un casque sans fil HyperX Cloud vous sera également offert.

Commandez le PC portable HP Omen

Plus de 30 % de remise sur cette Smart TV Samsung

Proposé exceptionnellement à 899 € au lieu de 1 299 €, le téléviseur Samsung The Frame 2023 embarque les meilleures technologies pour vous offrir une expérience digne du cinéma à la maison. Il offre un affichage époustouflant, net et particulièrement contrasté grâce à la technologie QLED 4K. Cette Smart TV peut aussi se transformer en cadre arborant une œuvre d'art lorsque vous la mettez en veille. Pour vous faire économiser de l'énergie, elle s'allume et s'éteint instantanément sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. Des capteurs de mouvements détectent votre entrée et votre sortie de la pièce pour contrôler votre équipement. Cette télévision moderne est également dotée d'un pied rotatif automatique qui fait tourner l'écran à la verticale ou à l'horizontale en fonction de vos besoins.

Achetez cette TV Samsung The Frame 2023

Une montre connectée Honor à moins de 80 €

Prisée pour ses nombreuses fonctionnalités, la montre connectée Honor Magic Watch 2 est disponible à moins de 80 € sur le site Rue du Commerce. Elle possède un écran tactile AMOLED qui affiche différentes données, dont la température extérieure, le nombre de pas et la fréquence cardiaque. Passez vos appels en mode mains libres grâce à cet accessoire high tech qui ne quittera plus votre poignet ! D'une autonomie de 14 jours environ, il embarque 4 Go de mémoire interne. Vous pouvez facilement analyser vos données de santé grâce à cet accessoire qui assure le suivi de vos entraînements. Lors de vos sessions de running, cet équipement high tech affiche également le nombre de calories brûlées, la distance parcourue et la vitesse. Il intègre également 15 guides de fitness et 13 guides de course à pied prétéléchargés.

Shoppez cette montre connectée Honor sur le site Rue du Commerce

30 € d'économie sur cette chaise de gamer

Les fans de jeux vidéo ne jurent que par cette chaise de Gamer, actuellement en promotion à moins de 290 € sur le site Rue du Commerce. Profitez d'une position assise particulièrement confortable pour jouer à vos jeux favoris ou travailler pendant de longues heures sans souffrance ! Inspirée des sports automobiles, elle est très ergonomique avec son coussin rembourré au niveau de la nuque et ses supports à mémoire de forme, conçus pour soulager les lombaires. Très robuste, elle se compose d'un châssis intégré en acier, d'accoudoirs 4D réglables dans tous les sens et d'un dossier inclinable à 180 degrés.

Optez pour cette chaise de Gamer à 289,90 €

Un robot cuiseur Moulinex à -30 %

Dépensez moins de 365 € en achetant ce multicuiseur Moulinex, en promotion à -30 % sur Rue du Commerce. Faites des heureux à Noël en offrant ce robot cuiseur qui aidera son propriétaire à mijoter de bons petits plats. Parfait pour préparer un repas pour six personnes, cet appareil électroménager peut concocter une centaine de recettes. Une louche et un livre de recettes sont fournis avec l'appareil pour vous assister derrière les fourneaux !

Procurez-vous ce robot cuiseur Moulinex sur le site Rue du Commerce

Achetez vos cadeaux de Noël en ligne sur le site Rue du Commerce en réglant vos achats en trois fois sans frais ! Électroménager, high tech, informatique... Misez sur ces bons plans qui profitent d'intéressantes remises pendant une durée limitée. Une chose est sûre : avec ces présents, vos proches seront comblés !