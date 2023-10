L’iPad Air 10,9" bénéficie d'une belle promotion de 39 %

Design élégant, format adéquat, confort de lecture et performances sont au rendez-vous avec l'iPad Air. Profitez de sa puissance, de sa polyvalence, pour travailler ou vous divertir. Cet outil incontournable saura trouver grâce aux yeux des professionnels, étudiants ou amateurs de technologie.

E. Leclerc : L'Apple iPad Air, un compagnon fiable pour répondre à vos attentes

L'Apple iPad Air est doté d'un bel écran de 10,9 pouces, d'un stockage généreux de 64 Go, d'une puce M1 révolutionnaire, d'une caméra avant ultra grand-angle avec un cadre centré. Il est d'autant plus apprécié pour sa légèreté, sa finesse, vous pouvez le transporter partout avec vous. Avec cette tablette, découvrez le monde autrement. Profitez d'images nettes, de couleurs vives et d'une expérience visuelle inégalée.

Grâce à sa capacité de stockage satisfaisante, stockez vos fichiers aisément, accédez à vos divers applications, médias, en un seul endroit. De plus, il bénéficie d'une connectivité 5G ultrarapide pour rester connecté en tout lieu.

L'Apple iPad Air en vente chez E.Leclerc à 629,99 € au lieu de 1 033,32 €

L'Apple iPad Air est compatible avec l'Apple Pencil, c'est pratique pour prendre des notes, annoter vos documents ou même dessiner.

S'agissant du son, l'audio est de bonne qualité. Vous pouvez profiter d'une expérience immersive quand vous jouez à vos jeux, ou tout simplement pour écouter de la musique, discuter avec vos proches, etc. Il est possible de passer et recevoir des appels téléphoniques depuis votre appareil.

Les plus :

Doté d'une bonne autonomie et d'un CPU de 8 cœurs ;

Cet appareil intelligent vous offre une expérience exceptionnelle : image, communication, usage et plus ;

Restez productif en utilisant votre appareil. Il est rapide et dispose d'une bonne connectivité ;

À la maison ou en déplacement, ne perdez jamais le fil. Restez connecté avec l'iPad Air.

Bon à savoir : l'Apple iPad Air est disponible à ce prix pendant une durée limitée. L'offre s'achève le 30 octobre.

L'Apple iPad Air est fait pour vous, fans de jeux vidéo souhaitant profiter de graphismes extraordinaires, pour les étudiants désireux de prendre des notes. Mais aussi pour les professionnels ou artistes en quête de leurs prochains contenus à travailler.