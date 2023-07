La PS5 bénéficie d’une belle remise pendant les soldes

Actuellement, le pack console PlayStation 5 édition standard avec le jeu God of War est en promotion sur Cdiscount. Vous pouvez acquérir le dernier appareil haut de gamme de Sony avec son jeu pour moins de 550 €.

Le pack console PS5 + le jeu God of War à 549,99 €

Ce sont actuellement les soldes d'été sur Cdiscount. Pour l'occasion, la marque réalise des promotions exclusives sur ses jeux vidéo. Le pack console PS5 avec le jeu God of War, notamment, vous est proposé à seulement 549,99 € au lieu de 682,59 €, soit plus de 130 € de remise immédiate.

La PlayStation 5 de Sony : un appareil haut de gamme immersif

Actuellement, pour moins de 550 €, vous pouvez bénéficier de la dernière console de jeu en date proposée par Sony. Pour rappel, cet appareil vous offre une expérience de jeu de nouvelle génération. Elle a été conçue pour fournir des performances exceptionnelles et des graphismes on ne peut plus réalistes.

La PS5 offre également des temps de chargement très rapides pour ne pas perturber vos sessions de jeu. En effet, elle est équipée d'un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz. Ce dernier offre des performances de jeu fluides et réactives. La puce graphique AMD RDNA 2 intégrée, quant à elle, prend en charge des graphismes jusqu'à 4K pour une expérience visuelle particulièrement immersive. La manette DualSense avec retour haptique fournie offre, elle, des sensations tactiles plus immersives.

La technologie audio 3D de la PS5, enfin, propose une immersion sonore incroyable. Vous pourrez percevoir les sons provenant de toutes les directions et vous plonger dans des mondes virtuels d'autant plus réalistes.

Autre atout, et non des moindres, la PlayStation 5 est compatible avec la grande majorité des jeux PlayStation 4. Vous n'aurez pas à changer vos jeux si vous aviez jusqu'à présent l'avant-dernière version de la PlayStation.

Pack PS5 : entrez dans le royaume imaginaire nordique de God of War

Outre bénéficier de la dernière console de Sony, ce pack PS5 vous permet de profiter du jeu God of War. Ce jeu d'action et d'aventure vous transportera dans un univers épique inspiré de la mythologie nordique. Retrouvez Kratos, guerrier spartiate, et son fils Atreus pour empêcher le déclenchement du Ragnarök, la fin du monde.

Participez à des combats mouvementés et résolvez les énigmes proposées pour mener à bien votre mission. Évoluez dans un monde virtuel où les graphismes sont particulièrement réalistes. La bande-son proposée, quant à elle, vous donnera l'impression de jouer dans un film.

Pourquoi s'offrir le pack PS5 en promotion sur Cdiscount ?

En profitant du pack PS5 en promotion sur Cdiscount, vous bénéficiez :

D'une console PlayStation 5 ;

D'une manette sans fil DualSense ;

D'un socle ;

D'un câble HDMI ;

D'un cordon d'alimentation ;

D'Astro's Playroom (jeu préinstallé) ;

D'un code de téléchargement pour obtenir votre jeu complet God of War.

