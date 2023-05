La XP-Pen Innovator 16, une tablette graphique tout en finesse

Taille, avec écran intégré ou non, avec une sensibilité adaptée... Les critères ne manquent pas.

Heureusement, il existe des marques produisant des valeurs sûres. L'enseigne XP-Pen fait partie des noms à retenir. Pour les débutants souhaitant progresser confortablement, cette marque propose l'Innovator 16 : nous vous la présentons en détail.

Une tablette graphique 16" ultra-fine

Il y a beaucoup à retenir sur la fiche technique de cette tablette. Avant toute autre chose, il s'agit d'un modèle 15,6", une diagonale offrant un bel espace de travail tout en préservant un gabarit nomade. Cette taille est adaptée aux grands débutants, aux personnes souhaitant progresser rapidement et aux travailleurs itinérants.

Sa compacité est renforcée par un constat simple : l'Innovator 16 se présente comme la tablette graphique la plus fine jamais conçue. Elle ne mesure que 9 mm d'épaisseur. Cela témoigne d'un appareil extrêmement léger et agréable à utiliser n'importe où.

L'écran intégré, un atout important pour progresser

Une autre caractéristique importante est son écran intégré. Lorsque l'utilisateur travaille, il conserve son œuvre sous les yeux et travaille directement dessus. C'est un avantage considérable par rapport à d'autres tablettes graphiques où l'image est affichée sur l'écran d'un ordinateur. Cette solution est beaucoup plus confortable. Elle complète l'aspect nomade de l'appareil, assure une aide précieuse aux personnes souhaitant progresser et offre une plus grande précision à l'artiste.

Cet écran intégré présente d'autres caractéristiques intéressantes. Avec une gamme de couleurs reprenant 92% du spectre RGB, elle dispose d'une importante palette de tons. L'ensemble bénéficie aussi d'une conception laminée et totalement sans raccord. Le résultat s'avère plus confortable au toucher et ne laisse traîner aucun élément susceptible de vous gêner.

Une précision à toute épreuve, des fonctions en plus

L'Innovator 16 comprend aussi les indispensables de toute tablette graphique. L'appareil dispose de 8 192 niveaux de pression. Avec le stylet fourni, cette tablette permet de reproduire les traits d'un véritable pinceau et répond avec fluidité aux besoins de n'importe quel artiste.

La tablette est complétée d'une série de touches personnalisables sur le côté. En cas d'absence de clavier, cela permet de conserver tous les raccourcis indispensables à portée de main. Cet ensemble comprend aussi une molette : en tant que commande analogique, elle permet de régler avec précision les réglages qui le nécessitent, comme la taille ou la dureté de votre pinceau.

Les avantages d'un stylet passif

Le choix du stylet revêt une grande importance au moment de sélectionner une tablette graphique. Ici, XP-Pen fait le choix d'un stylet passif. Dépourvu de batterie (et donc plus léger), il n'est pas nécessaire de le recharger. Cet accessoire possède ses propres raccourcis.

L'Innovator 16 présente une très haute compatibilité. Elle prendra en charge les ordinateurs Mac et Windows. Elle est aussi compatible avec toutes les applications favorites des graphistes, comme Photoshop, Krita ou Blender.

Selon votre profil, vous savez à présent si cette tablette signée XP-Pen est faite pour vous. Adressée aux débutants en recherche de progression, elle intéressera aussi les professionnels poursuivant leurs tâches dans différents lieux de travail.