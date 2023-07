Le nouveau MacBook Pro est en réduction en ce moment !

Rendez-vous sur Cdiscount pour découvrir ce nouveau bon plan. Découvrez ci-dessous tous les détails importants et les informations techniques indispensables au sujet de ce MacBook Pro.

MacBook Pro 14" : un must have à emmener partout

Les caractéristiques techniques de ce MacBook en font un appareil surpuissant et compact à la fois. Avec ses 10 cœurs, la puce M2 Pro affiche une capacité de calcul extrêmement importante. Les particuliers comme les professionnels pourront compter sur lui, même pour des logiciels gourmands en ressources.

Cette configuration intègre aussi 16 cœurs GPU. Elle satisfera les usages graphiques sans difficulté. Les jeux vidéo, par exemple, n'auront aucun secret pour lui.

Ces caractéristiques impressionnantes sont pourtant logées dans un appareil compact et peu encombrant. Aussi disponible en 16", le MacBook Pro 14" fait partie des ultraportables. En d'autres termes, vous pourrez l'emmener partout avec vous. Il intéressera les personnes souhaitant emporter leur appareil dans leur sac à dos. Elles pourront travailler dans les transports et changer régulièrement d'espace de travail.

En plus de sa légèreté (1,6 kilo seulement), cet ordinateur Apple dispose d'un écran XDR Liquid Retina parfaitement optimisé. Il propose même un rafraîchissement adaptatif jusque 120 Hz. Cette option vous sera utile pour le jeu et le visionnage de vidéos.

Plus de 100 € de réduction immédiate sur le dernier MacBook Apple

La gamme MacBook d'Apple est régulièrement mise à jour. L'offre porte sur la génération 2023 du MacBook Pro 14", un ordinateur portable très haut de gamme. Au lieu du prix conseillé de 2 999,00 €, il est actuellement réduit de plus de 120 €. Disponible à 2 778,98 € chez Cdiscount, il se fait un peu plus accessible qu'à l'accoutumée.

En choisissant cet ordinateur, Cdiscount vous offrira aussi un an d'abonnement gratuit à McAfee Total Protection. Il vous permettra de protéger jusqu'à 3 appareils de la maison.

Cet achat représentant toujours un budget conséquent, le site marchand présente des facilités de paiement. Avec elles, vous pouvez acquérir votre ordinateur dès 93,75 €/mois. De cette manière, l'appareil devient bien plus facile à financer.

Notre article porte avant tout sur l'appareil équipé d'une puce M2 Pro, de 16 Go de mémoire vive et de 1 To de stockage SSD. Cdiscount propose toutefois une autre formule remplaçant la puce M2 Pro par une M2 Max. Son prix est alors de 3 448,50 € au lieu de 3 699,00 €.

Il y a encore beaucoup à découvrir sur ce MacBook de dernière génération. Les offres étant disponibles pour une durée limitée, nous vous conseillons de cliquer sur l'un des liens de cet article. Cdiscount pourra répondre aux questions que vous vous posez encore. Cela dit, avec des composants impressionnants, nous sommes sûrs que le MacBook Pro 14" saura répondre à vos exigences.