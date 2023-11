Mecascape : l’ovni horloger de CODE41 est de retour à 30 exemplaires seulement !

CODE41 révèle, pour tous ses modèles, l'origine de chaque composant

Tous les passionnés d'horlogerie vous le diront, CODE41 est une marque unique en son genre. Et pour cause, son modèle d'affaires remet en question tous les présupposés de l'industrie. Conçu par Claudio D'Amore, longtemps designer pour les plus grandes enseignes, il repose sur des valeurs fortes apparemment peu compatibles avec le modus operandi traditionnel. L'exigence de transparence en est un bel exemple. À contre-courant d'une profession pour le moins opaque, CODE41 révèle, pour tous ses modèles, l'origine de chaque composant embarqué. La liste est disponible directement sur le site accompagnée du label TTO (Total Transparency on Origin) que les Lausannois préfèrent au Swiss Made, sujet à de nombreuses controverses.

Finies les coûteuses études de marché dont le succès se joue à pile ou face

Autre ligne de démarcation fondamentale, le fonctionnement 100% participatif. Plutôt que de créer des montres en circuit fermé dans le secret de ses locaux en croisant les doigts pour qu'elles trouvent une clientèle, CODE41 met la communauté aux commandes. De la prochaine complication vedette au type de mouvement en passant par le design ou le choix de couleurs : les membres votent en fonction de leurs préférences personnelles, certains que leur voix sera prise en compte dans le produit fini. Finies les coûteuses études de marché dont le succès se joue à pile ou face. Avec CODE41, la communauté peut créer librement la montre de ses rêves.

Mais ce n'est pas tout. Pour donner encore plus de pouvoir au consommateur, les montres CODE41 sont accessibles exclusivement sur précommande : ce sont les sommes investies par les acquéreurs qui financent la production. Ce gage d'indépendance présente de multiples avantages : en plus de couper l'herbe sous le pied du marché gris, on évite le surplus et le gaspillage. Un cercle vertueux de première nécessité à notre époque de crise écologique.

Format jamais vu, design à couper le souffle et fiche technique sans compromis, le Mecascape impressionne

Chez CODE41, la transparence totale et le sens aigu de la communauté s'articulent à un troisième pôle emblématique, l'esprit d'innovation. Une signature caractéristique qui se cristallise dans un garde-temps totalement à part, le Mecascape. Fin 2022, sa présentation a créé un petit séisme dans le monde horloger, s'attirant les éloges du New York Times et des plus éminents experts internationaux tels que Roberta Naas, Kristian Haagen ou encore Ariel Adams. Et on les comprend : entre un format jamais vu qui invite à des usages inédits, un design à couper le souffle et une fiche technique sans compromis, le Mecascape impressionne. La communauté ne s'y est d'ailleurs pas trompée, témoignant d'un vif engouement et votant en masse à chaque étape du projet, et le succès fut au rendez-vous des premières précommandes.

Mais CODE41 nous réservait une surprise de taille. Tout juste un an après son annonce fracassante, le Mecascape signe un retour inattendu dans un lot exclusif de 30 pièces additionnelles. Les précommandes flash continueront jusqu'au 15 novembre dans la limite des pièces disponibles, pour une livraison prévue à l'été 2024. L'occasion rêvée de s'offrir cette création horlogère d'exception avec un délai écourté, et une aubaine à ne pas manquer pour les 1200 passionnés inscrits en liste d'attente !

Le secret de l'horlogerie 2.0

Ouvrant un chemin nouveau qu'elle pave d'initiatives toujours plus audacieuses, CODE41 fait souffler un vent de fraîcheur sur l'horlogerie. Depuis le triomphe de sa première montre via Kickstarter en 2016, la jeune marque impose sa recette 100% collective et transparente pour le plus grand plaisir d'une immense communauté d'inconditionnels. Avec son business model qui met les consommateurs au centre du processus créatif, CODE41 relève tous les défis et rencontre un succès croissant. Une dynamique participative doublée d'une intégrité à toute épreuve, portée par de rigoureux standards d'innovation et d'excellence — et si c'était ça, le secret de l'horlogerie 2.0 ?