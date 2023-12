Moulinex ou Philips : Quel Airfryer choisir  ?

Les airfryers sont devenus des appareils incontournables pour cuisiner sans utiliser d'huile. Cependant, le choix du bon Airfryer peut être un véritable défi. Entre les différentes marques, capacités et fonctionnalités disponibles, il est important de prendre en compte divers facteurs pour trouver l'appareil qui répondra à vos attentes en matière de cuisson. Nous vous proposons un comparatif de deux modèles d'Airfryer prisés du marché afin de vous aider à faire un choix éclairé.

L'Airfryer Philips Essential

L'airfryer Philips Essential se démarque comme l'appareil incontournable dans le monde de la cuisine moderne. Avec sa capacité généreuse de 4,1 litres et un panier pouvant contenir jusqu'à 0,8 kg d'aliments, cette grande friteuse sans huile vous offre une polyvalence culinaire inégalée.

Des frites croustillantes au poulet juteux, en passant par les gâteaux et les légumes, vous pouvez tout préparer facilement grâce aux sept programmes préconfigurés et à l'écran tactile intuitif.

Philips, leader mondial dans le domaine des friteuses sans huile, a conçu cet Airfryer pour vous permettre de cuisiner de manière plus saine, avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins. Que vous souhaitiez frire, cuire, rôtir, griller ou simplement réchauffer vos plats, cet appareil sera votre meilleur allié.

De plus, l'entretien de cette friteuse est un jeu d'enfant. Ses pièces amovibles sont lavables au lave-vaisselle. Vous pouvez cuisiner jusqu'à 50 % plus vite tout en économisant jusqu'à 70 % d'énergie par rapport à un four traditionnel.

L'Aifryer Philips Essential vous est proposé à 108,20 € sur Amazon.

L'Airfryer Moulinex

Avec l'Easy Fry Max de Moulinex, vous disposez de l'outil essentiel pour créer des plats maison savoureux et équilibrés en toute simplicité. Cette friteuse à air innovante utilise une technologie de cuisson à air chaud pour obtenir des résultats exceptionnels avec peu ou pas d'huile. Vous serez impressionné par sa capacité généreuse de 5 litres, capable de servir jusqu'à 6 convives. L'idéal pour les grandes familles ou pour recevoir des invités.

L'appareil est également très économe. Il vous permet d'économiser jusqu'à 70 % d'énergie par rapport à un four à convection classique, tout en obtenant des résultats 46 % plus rapides. Son écran digital tactile intuitif simplifie la cuisson maison et assure des plats toujours réussis. De plus, avec 10 programmes de cuisson automatique préconfigurés, vous avez une infinité de possibilités culinaires à portée de main.

L'Airfryer de Moulinex vous est proposé à 69,99 € sur Amazon.

Moulinex vs Philips : quel Airfryer choisir ?

Moulinex et Philips présentent tous les deux des Airfryers de qualité. Pour faire un choix, faites le point sur vos besoins en analysant :

Vos attentes en matière de capacité de l'appareil.

Les options de cuisson automatique proposées.

Les prix.

