Offrez-vous le smartphone Pixel 6A et le Chromecast Google TV

C'est le moment d'en profiter, Fanc vous propose actuellement une réduction de 24 % sur le pack smartphone Pixel 6A et Chromecast Google TV. Une occasion rêvée d'acquérir des produits de qualité à coûts réduits.

Pixel 6A : un smartphone d'une qualité redoutable

Le smartphone Pixel 6A est l'un des derniers bijoux technologiques de Google.

Doté d'un écran vibrant et d'un processeur performant, il vous permet de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités modernes d'un smartphone. Vous êtes un amateur de photographie, un adepte des réseaux sociaux ou un utilisateur avide de multimédia ? Le Pixel 6A répondra à toutes vos attentes.

Le portable offre une performance puissante et une interface utilisateur intuitive. Son appareil photo est également de qualité supérieure. Grâce à sa technologie de pointe, ce dernier vous permet de capturer des images exceptionnelles.

En effet, vous disposez d'un contrôle total sur l'apparence de vos clichés. Vous pouvez améliorer la couleur ou la luminosité pour qu'ils s'harmonisent parfaitement avec leur environnement. Le mode Vision est idéal de nuit pour capturer des paysages urbains animés ou un ciel étoilé éblouissant. L'obscurité n'est plus un problème, car votre téléphone vous permet de saisir chaque détail et de créer des souvenirs d'une qualité exceptionnelle.

Chromecast Google TV : transformez votre salon en salle de cinéma

En complément du Pixel 6A, le pack proposé par Fnac inclut également le Chromecast Google TV. Cet appareil compact vous permet de transformer votre téléviseur en un centre de divertissement intelligent. Vous vivrez ainsi une expérience inégalée dans le confort de votre salon.

En effet, grâce au Chromecast Google TV, vous pouvez diffuser en streaming vos émissions, films et vidéos préférés directement sur votre téléviseur. Vous profiterez de contenus en résolution 4K et d'une large sélection d'applications. Vous disposerez également de multiples fonctionnalités pratiques, comme la recherche vocale et la recommandation personnalisée.

Chromecast est compatible avec quasiment tous les téléviseurs dotés d'un port HDMI. Il vous suffit de brancher l'appareil à votre TV et de vous connecter au Wi-Fi pour commencer à diffuser du contenu.

Tous les avantages de choisir la Fnac

Outre bénéficier de tarifs avantageux, en choisissant Fnac, vous profitez :

Du Click & Collect ;

De la livraison Express en 2h ;

Et bien d'autres services à découvrir sur le site.

Ne manquez pas ce pack smartphone Pixel 6A et Chromecast Google TV chez Fnac afin de mettre à jour votre téléphone et de profiter d'un divertissement de qualité sur votre téléviseur. Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de la marque pour profiter d'une expérience technologique complète à un prix abordable.