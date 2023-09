Offrez-vous une gyroroue pour tous vos déplacements

Les gyroroues connaissent un succès grandissant. Compactes, simples à manœuvrer et écologiques, elles représentent un moyen de transport personnel alternatif très avantageux. Vous pouvez l'utiliser pour aller au sport ou même au travail avec beaucoup d'aisance.

Gyroroue Inmotion V8F : rouler en toute simplicité

La gyroroue Inmotion V8F est légère et maniable. Sa prise en main est ultrarapide. Elle offre une conduite stable et fluide. Sa vitesse maximale peut atteindre jusqu'à 35 km/h, vous permettant de vous rendre d'un point A à un point B sans encombre.

Innovante, la Gyroroue Inmotion V8F dispose d'un bouton coupe-moteur sous la poignée. Arrivé à destination, vous n'avez qu'à le prendre en main et à réaliser une légère pression pour éteindre votre appareil.

Vous souhaitez rouler de nuit ? Avec la gyroroue Inmotion V8F, cette option sera envisageable. Et pour cause, l'appareil compte un éclairage intégré fait pour voir et pour être vu. Un phare LED suffisamment puissant à l'avant vous permettra de suivre votre chemin avec beaucoup de discernement. Des bandeaux LED installés à l'avant et à l'arrière sont intégrés pour signaler votre présence.

La gyroroue Inmotion V8F et ses nombreux accessoires

La gyroroue Inmotion V8F dispose d'un trolley de transport facilitant vos déplacements à pied. Si vous arrivez dans une zone ne vous permettant pas de l'utiliser, rangez-la et portez-la simplement. Par ailleurs, elle compte des protections supplémentaires, dont des coussins latéraux entre-jambes pour encore plus de confort.

Votre roue manque un peu d'air ? Accédez aisément à la trappe d'accès de la valve de gonflage. Il vous suffit de la relever, de gonfler votre roue puis de rabaisser la trappe, et le tour est joué.

Les caractéristiques techniques de la gyroroue Inmotion V8F

Vous avez besoin de renseignements complémentaires ? Voici les caractéristiques techniques de la gyroroue Inmotion V8F :

La puissance de son moteur est de 1000 W ;

L'article pèse 14,5 kg ;

Elle mesure H538 x L462 x P148 mm ;

; Sa roue fait 16" x 2,125".

Changez votre manière de rouler avec la gyroroue Inmotion V8F.