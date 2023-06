Offrez-vous une TV de qualité au meilleur prix pendant les soldes

Les soldes vous permettent d'accéder à une vaste sélection de modèles de télévision de premier ordre tout en réalisant des économies. Vous souhaitiez mettre à jour votre ancien téléviseur ou améliorer votre expérience de visionnage ? C'est l'occasion d'en profiter. Voici les offres les plus intéressantes du moment.

- 300 € sur la télé LG TV QNED 4K

Offrez-vous une expérience visuelle immersive et captivante avec le LG TV QNED 4K 189 cm. Doté de la technologie de pointe QNED de LG, ce téléviseur vous garantit une qualité d'image exceptionnelle.

La marque vous promet des couleurs pures et intenses sublimées par les technologies Quantum Dot et NanoCell. Avec une résolution 4 K Ultra HD ce téléviseur reproduit chaque détail avec une précision incroyable. De votre côté, vous profitez de vos films, séries et jeux avec un réalisme hors pair.

Bonne nouvelle, durant les soldes, la télé LG QNED 4K bénéficie d'une promotion intéressante. L'appareil vous est proposé au tarif de 1 689,93 € au lieu de 1 990 € sur le site Internet de Cdiscount.

- 200 € sur la TV Hisense 65A85H OLED

Avec la télé Hisense 65A85H, vous bénéficiez d'images nettes, fluides et claires. Grâce à sa technologie OLED, chaque pixel est indépendant et peut être allumé ou éteint selon les besoins.

Amateur de sport, cette télévision est faite pour vous. Grâce à la technologie MEMC (compensateur de mouvement) et au mode Sport intégrés, vous profitez d'images toujours fluides. Le téléviseur est capable d'identifier les plus petits détails et même de supprimer les bruits.

En achetant le téléviseur Hisense 65A85H OLED sur le site Internet de Cdiscount, vous bénéficiez de 200 € de remise durant les soldes. L'appareil vous est ainsi proposé à 1 199,99 € au lieu de 1 399,99 €.

- 50 € de remise sur le téléviseur Philips 65PUS8507

Plongez dans l'univers de l'ultra HD 4K avec la TV Philips 65PUS8507. Ce téléviseur haut de gamme offre une qualité d'image exceptionnelle et des fonctionnalités avancées. Avec sa taille généreuse de 164 cm (65 pouces) et sa résolution ultra HD 4K, l'appareil vous garantit des détails incroyablement précis.

Le téléviseur Philips dispose également de la technologie Ambilight de Philips. Cette dernière crée une atmosphère visuelle unique en projetant des lumières d'ambiance sur les côtés de l'écran.

Enfin, avec le système d'exploitation Android TV intégré, le Philips 65PUS8507 vous offre un accès instantané à une large gamme d'applications, de jeux et de contenus en streaming.

Durant les soldes, le téléviseur Philips 65PUS8507 affiche 50 € de remise sur le site Internet de Cdiscount. Vous pouvez l'obtenir pour seulement 798,06 € au lieu de 849 €.

- 88 € sur la TV LG 75UR78

Le LG 75UR78 offre une résolution quatre fois supérieure à celle des téléviseurs Full HD. L'appareil offre une clarté et une netteté remarquables. Chaque image est rendue avec une précision incroyable, révélant des détails fins et une profondeur intense de couleurs. Par ailleurs, avec sa taille généreuse de 189 cm, le LG 75UR78 crée une expérience cinématographique immersive dans le confort de votre salon.

Grâce au système d'exploitation webOS de LG, la TV LG 75UR78 vous offre un accès facile à vos applications préférées, comme Netflix, YouTube, Prime Video, etc. Enfin, l'appareil est équipé de multiples ports HDMI et USB, vous permettant de connecter facilement vos périphériques externes (lecteurs Blu-ray, consoles de jeu, etc.).

Durant les soldes, la TV LG 75UR78 vous est proposée à 890,89 € au lieu de 979 € sur le site Internet de Cdiscount (soit 88 € de remise immédiate). Une occasion à ne pas manquer.

