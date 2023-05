Plongez au cœur de l’action grâce au reflex EOS 90D Canon

L'enseigne signe des boîtiers d'excellente facture, redéfinissant régulièrement les références du secteur.

L'un d'eux s'avère très intéressant. Remarquable pour sa réactivité et la simplicité de sa prise en main, il présente aussi d'autres caractéristiques notables. Voilà toutes les informations à retenir de sa fiche technique.

Boîtiers reflex de Canon : nouvelle formule avec l'EOS 90D

Les boîtiers reflex restent des indispensables pour tous les photographes. Pour les semi-professionnels et les professionnels, ces appareils offrent une impressionnante réactivité et des performances inégalables. Cela vaut dans des conditions difficiles, comme une basse lumière. Pour les débutants, ils constituent des valeurs sûres, idéales pour débuter et progresser.

Dans ce domaine, Canon a déjà conçu certains des appareils photo les plus performants et les plus polyvalents du secteur. Son nouveau boîtier, l'EOS 90D, s'adresse, lui aussi, aux professionnels.

Sa réactivité en témoigne. L'appareil reçoit un tout nouveau processeur, le DIGIC 8, améliorant sa rapidité d'exécution. Non seulement le nombre d'images prises en rafale est augmenté par l'arrivée de ce nouveau composant. Mais l'autofocus en bénéficie aussi, affinant la mise au point. Cela vous donne la possibilité de répondre avec plus de précision à des situations où la rapidité est la clé (comme les sessions sportives, par exemple).

La nouvelle réactivité de l'EOS 90D s'exprime dans d'autres fonctionnalités, comme la détection des visages. L'appareil comprend facilement le type de clichés envisagé et s'adapte en conséquence.

Choisissez la qualité de l'EOS 90D

Une prise en main adaptée à tous

Un autre élément à retenir de ce reflex est la facilité de sa prise en main. Si le 90D semble plutôt destiné à un usage professionnel, sa simplicité d'utilisation lui apporte une polyvalence supplémentaire. Il conviendrait alors à des publics débutants ou en recherche de progression.

Cette facilité tient dans le poids légèrement inférieur par rapport à l'ancienne génération et à sa bonne tenue. Mais elle tient d'abord à sa visée large et à la grande clarté de son écran supérieur. Ce dernier affiche toutes les informations pertinentes (niveau ISO, ouverture, vitesse...), sans jamais trop en faire. Pour une personne s'initiant à la photographie, il y a là tout ce qu'elle a besoin de savoir pour maîtriser son art. Cet écran peut être illuminé pour les situations de basse lumière.

L'EOS 90D reste un modèle pensé pour les experts. Il comprend une foule de touches de contrôle, l'ensemble permettant de personnaliser la prise de vues avec une infinie précision. Le capteur APS-C profite d'une résolution étendue (32,5 mégapixels) et d'une plus grande sensibilité ISO par rapport à la génération précédente. Avec une sensibilité pleinement réglable de 1 à 25 600 ISO, ce reflex s'accompagne d'une excellente gestion du bruit.

Un point important sur ce boîtier : il résiste aux intempéries, devenant plus intéressant pour les photographes nomades et les personnes craignant une soudaine averse. Il voit d'ailleurs arriver la tropicalisation, c'est-à-dire une résistance à l'eau à la poussière, et plus généralement aux environnements difficiles.

Commander le Canon EOS 90D

Les autres caractéristiques à retenir du Canon EOS 90D

Quelques points clés supplémentaires sont à retenir sur le nouveau reflex de Canon. Pour les amoureux de la vidéo, le 90D apporte la 4K UHD avec lui. Avec la détection automatique des visages, elle conviendra à de multiples types de prises de vue.

Les connectiques sont complètes. En plus de la présence d'un port micro/casque, le mini-HDMI et le micro-USB permettent de brancher n'importe quel périphérique ou terminal.

Un appareil professionnel susceptible de plaire aux débutants : voilà la définition à retenir du nouveau reflex de Canon. Une fois encore, l'enseigne montre ses capacités et signe un boîtier polyvalent et performant. Avec toutes ces informations, vous savez désormais si ce modèle est fait pour vous.