Préparez des frites plus saines avec cette friteuse sans huile Ultenic à - 65 %

Les bons plans des soldes d'hiver concernent aussi ces appareils de nouvelle génération chez Darty. Avec son écran tactile et ses 11 programmes intégrés, le modèle K10 d'Ultenic peut aussi cuire beaucoup d'autres aliments. Découvrez ses fonctions en même temps que sa très importante remise chez Darty. L'enseigne vous donne toutes les informations techniques à connaître avant de choisir, avec des avantages en plus.

L'Ultenic K10, une friteuse qui ne fait pas que des frites

Le rabais proposé par Darty est conséquent. Il vous assure 130 € de remise immédiate sur la friteuse sans huile Ultenic K10. D'un prix normal de 199,99 €, elle passe à 69 € seulement.

Cette friteuse sans huile a beau exceller dans la réalisation de frites croustillantes, elle ne s'arrête pas là. Elle peut aussi recevoir d'autres types d'aliments, réunissant et remplaçant un ensemble d'autres appareils de cuisine électriques.

Dotée de 11 programmes, la K10 peut notamment recevoir :

Des viandes.

Les poissons.

Des légumes.

Des pizzas.

Sa capacité de 5 litres (soit environ 1,2 kg) est suffisante pour recevoir une grande quantité de nourriture. Ce sera suffisant pour une famille et d'autres repas de deux à six personnes. Même un poulet entier pourra y prendre place sans problème. Outre son design moderne, son tiroir est pourvu de sa propre poignée pour des manipulations plus simples.

En tant que friteuse sans huile, elle permet de cuire tous vos plats en vous épargnant une désagréable odeur de friture dans la maison. La K10 ne nécessite qu'une ou deux cuillerées d'huile, réduisant considérablement l'apport en matière grasse de votre repas.

Par rapport à une friteuse classique, ce modèle nécessite jusqu'à 90 % d'huile en moins. Elle représente aussi une réduction d'électricité de 80 %.

Les fonctions connectées de la friteuse sans huile d'Ultenic

La marque Ultenic s'accompagne de diverses fonctionnalités connectées. L'appareil est livré avec une application vous apportant plus d'une centaine de recettes.

Elle présente un écran tactile permettant de choisir votre programme en un instant, et de régler chaque paramètre selon vos besoins. La K10 offre une durée de cuisson jusqu'à 60 minutes et une température de 75 à 205 °C.

Des fonctions supplémentaires ont été ajoutées. La principale reste le maintien au chaud, vous permettant de conserver votre repas à une température idéale pendant un maximum d'une heure.

L'ensemble est lavable au lave-vaisselle, avec un entretien plus simple que sur une ancienne friteuse. Son panier et son tiroir amovible disposent aussi d'un revêtement antiadhésif facilitant leur nettoyage.

Cette friteuse de nouvelle génération constitue un allié de choix si vous entendez modifier vos habitudes alimentaires. S'il vous reste des questions à son sujet, vous trouverez très certainement une réponse sur la fiche technique présentée par Darty. Profitez de votre passage sur ce site marchand français pour découvrir une multitude d'accessoires utiles en cuisine.