Quasiment 50 € de réduction sur cette piscine hors sol

La Power Steel est à 449,99 € dans son format 404 x 201 x 100 cm. Rectangulaire, elle s'adresse aux personnes à la recherche d'un espace de déambulation généreux. Nous vous en disons plus dans les paragraphes suivants.

La Bestway Power Steel, la piscine tout compris

Avec cette remise de 50 €, la piscine Bestway Power Steel rehausse considérablement son rapport qualité-prix. Le code promo 10DES79 allège davantage votre facture. Entrez-le avant de valider votre panier pour bénéficier de 10 € de réduction supplémentaire.

Elle s'accompagne de différentes options de livraison, avec la possibilité de régler en quatre fois. Vous pourrez choisir son motif, en gris clair ou imitation de bois gris.

Véritable pack, la Power Steel comprend tout le nécessaire pour l'entretenir. Elle vous est livrée avec une échelle et un diffuseur Chem Connect. Ce dernier gère automatiquement la bonne dose de chlore à verser dans votre eau. Vous pourrez compter sur son filtre à sable.

L'ensemble est produit dans de l'acier. Robuste, il résiste à la corrosion. Son liner est composé d'un matériau Tritech. Il est étudié pour résister aux perforations.

Points forts :

Une taille généreuse, adaptée à toute la famille.

Un modèle résistant à l'usure.

Des accessoires indispensables inclus.

Points faibles :

Un filtre livré sans sable.

Acheter la Bestway Power Steel

Adoptez le format rond avec la Steel Pro Max de Bestway

La marque Bestway propose une alternative intéressante avec la Steel Pro Max. En ce moment, elle vous attend à 239 € sur le catalogue de Cdiscount.

D'un diamètre de 3,66 m, elle propose une place conséquente pour une petite famille. Elle est livrée avec un filtre à cartouche et une échelle. Celle-ci vous garantit des entrées et des sorties plus sûres.

Robuste, elle reste facile à monter grâce à son système Frame Link. Un matériau triple épaisseur vous assure une haute résistance à la perforation.

Points forts :

Sa haute résistance.

Sa rapidité de montage.

Ses accessoires inclus.

Points faibles :

La pompe manque un peu de débit.

Commander la Bestway Steel Pro Max

La Power Steel est une grande piscine, parfaite pour accueillir un grand nombre de personnes. Un peu plus modeste, la Steel Pro Max favorise la rapidité de montage. Faites votre choix entre ces deux modèles. Rendez-vous vite sur le site de Cdiscount pour trouver la piscine de vos rêves !