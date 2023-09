Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro : quel smartphone photo choisir ?

Pour faire le meilleur choix, découvrez les avantages du Galaxy S23 Ultra et de l'iPhone 14 Pro en termes de photographie.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra, 200 mégapixels et la 8K au bout des doigts

Du côté de Samsung, la marque s'appuie sur des chiffres vertigineux. La module photo du Samsung S23 Ultra repose d'abord sur un capteur extrêmement développé. Avec 200 mégapixels, il est en mesure de percevoir une très grande quantité de détails.

Il est complété d'une foule de capteurs complémentaires. Un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif x3 de 10 mégapixels et un autre, x10 cette fois, de 10 mégapixels. Cette multitude d'objectifs offre une extrême polyvalence au S23 Ultra, lui permettant de s'adapter à des situations très différentes.

Le pixel-binning par 16 (au lieu de 9 sur les générations précédentes) l'aide à s'adapter à des environnements divers, où la lumière est changeante. Ce type de fonctionnalités est rendu possible par le tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon Gen 2. En plus de permettre un enregistrement vidéo en 8K, il booste aussi la fluidité et la clarté de son écran 6,8". Boosté par la technologie AMOLED, celui-ci vous permettra de distinguer clairement les visages et objets.

Les plus :

Un module photo extrêmement complet ;

La capacité à s'adapter à différentes situations lumineuses ;

La possibilité de filmer en 8K.

Les moins :

Le format 6,8" nécessitera une utilisation à deux mains.

iPhone 14 Pro : l'ergonomie et l'optimisation logicielle au rendez-vous

Apple est une marque réputée pour la qualité de finition de ses smartphones. Avec l'iPhone 14 Pro, cette réputation ne se dément pas. Plus compact et plus léger (200 grammes), cet appareil au format 6,1" pourra être manipulé d'une seule main sans difficulté. Ce sera utile pour les prises de selfies ou pour d'autres captures plus délicates.

Le module photo de l'appareil est très prometteur. Outre un capteur principal totalisant 48 mégapixels, il ajoute un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 3x de 12 mégapixels. Parfait pour les portraits, ces différents éléments lui permettront d'ajouter de la profondeur de champ à vos clichés.

Côté vidéo, ce modèle est capable de filmer en 4K et permet de réaliser des clips d'excellente facture. Mais il se démarque avant tout par son environnement logiciel. L'interface permet notamment de dégainer plus rapidement l'appareil photo. L'utilisation d'un processeur directement conçu par Apple permet d'offrir un écosystème complet. L'assistant vocal Siri, par exemple, vous accompagnera durant vos prises de vue.

En plus de sa partie photo, l'iPhone 14 Pro est remarquable par sa gestion de l'autonomie. Il embarque une batterie de plus petite capacité (3 200 mAh), celle-ci est si bien optimisée qu'elle offre l'une des meilleures endurances sur son segment. Cela vous sera utile pour vos journées à prendre des dizaines de photographies.

Les plus :

Plus facile à manipuler d'une seule main ;

La réactivité de l'écosystème iOS ;

Une autonomie très bien optimisée.

Les moins :

Moins performant dans les situations les plus délicates.

Compatibilité 5G, taux de rafraîchissement de l'écran, connectiques et gestion des réseaux sans fil... Découvrez toutes les autres caractéristiques de ces deux smartphones en cliquant sur les liens des produits.