Soldes 2023 : Ce PC portable gamer haut de gamme est en promotion

À l'occasion des soldes d'été, Cdiscount réalise une remise exclusive sur le PC Portable Gamer ASUS TUF Gaming. La promotion vous permet d'économiser 300 € tout en profitant d'un produit qualitatif. L'appareil vous assure une durabilité à toute épreuve et des performances puissantes sur vos jeux.

TUF Gaming A17 des performances haut de gamme

Vous souhaitez jouer à des jeux vidéo ou créer du contenu multimédia, le PC portable Gamer ASUS TUF Gaming A17 peut répondre à vos besoins. En effet, l'appareil est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H. Ce dernier offre des performances exceptionnelles pour le gaming.

Avec ses 8 cœurs et 16 threads, il peut exécuter plusieurs tâches simultanément et avec aisance. Sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire, quant à elle, vous offre un rendu graphique fluide et réaliste, vous permettant de profiter d'une expérience de jeu immersive.

Par ailleurs, l'ASUS TUF Gaming A17 dispose d'un écran de 17,3 pouces avec une résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Vous pouvez bénéficier d'images nettes, détaillées et fluides. Ces éléments seront de véritables atouts pour les jeux rapides et les séquences d'action plus intenses. L'écran est également doté de la technologie IPS, offrant des angles de vision larges et des couleurs vives. Vous ne manquerez aucun détail et pourrez apercevoir vos concurrents même de très loin.

Actuellement, le TUF Gaming A17 affiche une promotion très intéressante sur Cdiscount. L'appareil vous est proposé avec 300 € de remise. Autrement dit, vous pouvez l'acquérir pour seulement 899,99 € au lieu de 1 199,99 €.

Le TUF Gaming, une autonomie importante

Le TUF Gaming A17 dispose d'un châssis compact et léger. Vous pourrez librement le déplacer et l'emporter avec vous durant vos week-ends et vos vacances. Pour autant, son autonomie est bien plus importante comparé à ses prédécesseurs. En effet, cette dernière vous délivre jusqu'à plus de 12 heures de lecture vidéo.

Robuste, le TUF Gaming A17 est capable de résister aux coups et aux chocs accidentels qui pourraient lui être infligés. En parallèle, l'appareil est doté d'un système de refroidissement complet. Les caloducs et les trois radiateurs éloignent la chaleur des composants principaux. Le tout, même lorsque vous êtes en pleine game. Toutefois, soyez rassuré. Les divers modes de fonctionnement disponibles trouveront un juste milieu entre performances et niveau de bruit émis lors du refroidissement de l'appareil.

Les joueurs nomades, amateurs ou expérimentés, apprécieront toutes les prouesses de cette machine de guerre. Vous souhaitez, vous aussi, profiter de toutes les fonctionnalités du TUF Gaming A17 ? Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de Cdiscount pour en savoir davantage sur cet article.