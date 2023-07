Soldes Emma Matelas : Le top 3 des meilleurs matelas

Emma Matelas est une référence en matière de literie, pour votre chambre à coucher. Sa gamme est assez large pour répondre à tous les besoins. Avec les soldes, c'est le moment de la découvrir ! Certains modèles passent à 50% de réduction.

Le matelas Hybride Premium, une solution face aux chaleurs estivales

À l'approche de l'été, vous recherchez probablement un matelas capable de vous aider face aux fortes chaleurs. Emma a justement un modèle capable de vous apporter complète satisfaction.

Sa conception ultra-respirante autorise une meilleure gestion de la chaleur. Il vous évitera d'avoir trop chaud en plein cœur de l'été. Cela favorise les périodes de sommeil profond, pour des nuits plus réparatrices.

Il comprend 7 couches, chacune ayant sa propre fonction. Il s'agit d'ailleurs d'un matelas hybride : il associe les avantages des ressorts ensachés et d'une mousse Airgocell. En fin de compte, il offre un très grand confort, avec une répartition très bien optimisée de la pression du corps. Cette conception permet un parfait alignement de la colonne vertébrale, même en cas de sommeil sur le flanc. Les personnes souffrant de maux de dos l'apprécieront tout particulièrement.

Le matelas Hybride Premium est disponible dans tous les formats jusqu'au 180 x 200 cm.

Le matelas Hybride II, un matelas idéal pour les couples

Récompensé comme meilleur matelas testé en France en 2023, l'Hybride II a été conçu avec un objectif simple. Il doit offrir la meilleure qualité de sommeil possible aux couples. Pour cela, il propose une indépendance de couchage maximale. En d'autres termes, vous ne sentirez pas les mouvements de votre partenaire lorsque vous chercherez le sommeil. Cela s'avère particulièrement utile aux personnes remuantes.

L'Hybride II d'Emma Matelas intègre 7 zones ergonomiques. Chaque zone dispose de son propre maintien. En plus d'offrir une plus grande indépendance de couchage, cela favorise un support adapté à chaque région du corps. Le dos profitera d'un maintien plus ferme, d'autres parties seront enveloppées avec davantage de douceur. Sa mousse à mémoire de forme s'adapte immédiatement à votre morphologie.

Avec les ressorts Edge-to-Edge, ce matelas offre aussi une haute respirabilité. Il évacue l'humidité et la transpiration avec plus d'efficacité.

L'Hybride II est aussi le matelas le plus écologique d'Emma Matelas, avec une empreinte carbone réduite de 54%. Il est disponible dans tous les formats jusqu'au 200 x 200 cm.

L'ensemble Prêt à rêver, un pack complet personnalisable

Les ensembles d'Emma Matelas font partie des solutions les plus simples. Comme son nom l'indique, le pack Prêt à rêver est conçu pour être utilisé dès son arrivée chez vous. Il comprend tout le nécessaire : un lit Emma Select, un matelas, un oreiller Original et une couette Emma.

L'un des avantages de cette formule est sa capacité d'adaptation. L'ensemble Prêt à rêver n'est pas seulement disponible en 2 coloris et en différents formats. Au moment de votre commande, vous pourrez lui ajouter une tête de lit et un espace de rangement avec un jeu de 2 tiroirs.

Son matelas est également variable : vous aurez le choix entre l'Hybride II et l'Hybride Premium. Tous les éléments sont de véritables références dans leurs catégories respectives. Le lit Emma Select, par exemple, a été élu produit de l'année 2023. L'Hybride II a été testé meilleur matelas 2023.

L'ensemble Prêt à Rêver est disponible dans tous les formats jusqu'au 200 x 200 cm.

En plus de ces 3 équipements incontournables, il y a les avantages offerts par Emma Matelas. Ses matelas sont garantis 10 ans. L'enseigne assure 100 nuits d'essai sur ses matelas, ses lits et ses canapés. Elle vous offre aussi la livraison et le retour en cas d'insatisfaction.