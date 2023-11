Top 3 des écouteurs sans fils Samsung

Qualité sonore exceptionnelle, design épuré, sobre, ergonomiques, confortables, dotés d'une autonomie longue durée, appairage facile... les écouteurs sans fils Samsung ont tout ce dont vous avez besoin pour profiter d'une expérience utilisateur fluide, pratique, immersive. Pour passer au niveau supérieur en termes de qualité audio et profiter de fonctionnalités avancées, rendez-vous sur le site Samsung.

Les écouteurs sans fils Samsung : des accessoires incontournables au quotidien

Les écouteurs sans fil Samsung sont pratiques pour écouter de la musique, des podcasts, et plus peu importe l'endroit où vous êtes. Il existe différents modèles adaptés au besoin de chacun. Trouvez le vôtre parmi cette sélection dès 99 € :

Galaxy Buds FE à 99 €

Les écouteurs sans fil Galaxy Buds FE de coloris blanc vous offrent une expérience audio immersive et présentent de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Ces petits écouteurs légers, très design, équipés de plusieurs embouts, sont prévus pour s'ajuster confortablement à vos oreilles et rester stables quand vous les utilisez. Profitez d'un son signature AKG, captivant, avec ses basses profondes, comme si vous portiez un casque audio. Équipés d'un micro interne, de deux micros externes et d'un nouveau haut-parleur, vous ne regarderez plus vos films ou séries de la même manière. Idem quand il s'agit de jouer à des jeux vidéo avec le son saisissant offert.

Avec la réduction active de bruit, ne soyez pas distrait par les bruits extérieurs, concentrez-vous sur vos activités, votre musique, mais aussi vos appels. Et si vous souhaitez discuter avec les autres, nul besoin de retirer vos écouteurs, il suffit d'enclencher le mode son environnant pour entendre leur voix.

Grâce à l'application Samsung Wearable, personnalisez vos paramètres audio, suivez la localisation de vos écouteurs pour ne jamais les perdre, accédez à d'autres fonctionnalités supplémentaires.

Vous disposez d'une très bonne autonomie de 30 h, de plus, avec la fonctionnalité auto switch, passez d'un appareil Samsung à l'autre : basculez l'audio sur votre TV sans appuyer sur pause.

Pour encore plus de simplicité, utilisez l'assistant virtuel Bixby pour lancer votre musique favorite, connaître la météo, envoyer des SMS et plus.

Commandez les écouteurs Galaxy Buds FE à 99 € seulement

Galaxy Buds Live à 122,23 €

Les écouteurs sans fil Galaxy Buds Live vous promettent une bonne tenue aux oreilles, une expérience audio unique et une conception innovante. Appréciez leur design original en forme de haricot ; conçus pour s'ajuster naturellement à vos oreilles grâce à leur forme ergonomique. Confortables, pratiques, ils vous offrent un son riche, équilibré, complètement immersif. Avec les trois microphones intégrés, c'est l'assurance de passer des appels clairs.

Ils disposent aussi de la technologie de réduction active de bruit afin d'éliminer les bruits ambiants, et vous concentrer uniquement sur les choses importantes à vos yeux. Les Galaxy Buds Live, c'est :

Une conception unique, un son de qualité supérieure.

La possibilité d'écouter vos chansons préférées sans être dérangé par le bruit extérieur.

Une facilité de connexion à vos autres appareils, comme votre PC portable, et une autonomie satisfaisante de 21 h.

Craquez pour les Galaxy Buds Live à 122,23 €

Galaxy Buds2 Pro à 229 €

Les écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro sont vos accessoires audio parfaits pour vous accompagner toute la journée et vous offrir un confort de port prolongé. Profitez d'un son Hi-Fi détaillé 24-bits avec double haut-parleurs, d'une technologie audio 360 avec Dolby Atmos pour une expérience d'écoute 100 % satisfaisante. Appréciez leur design compact, élégant, leur ergonomie et autonomie de 29 h. Grâce à la réduction de bruit optimisée, les bruits extérieurs indésirables sont « filtrés », y compris le vent, cela vous garantit une immersion complète dans votre musique. Les Galaxy Buds2 Pro, c'est un son immersif, profond, simple à utiliser, doté de fonctionnalités avancées pour un usage quotidien simplifié.

Achetez les Galaxy Buds 2 Pro

Profitez pleinement de votre musique, communiquez avec une voix claire, audible, bénéficiez d'une autonomie longue durée... avec ces trois écouteurs sans fils Samsung sélectionnés pour vous offrir une expérience audio inégalée.