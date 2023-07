Top 3 des meilleurs objectifs photo pour smartphone

Il existe différents types d'objectifs pour smartphones, chacun s'adressant à des usages spécifiques. Nous avons repéré certaines des meilleures solutions du moment que l'on vous présente ci-dessous.

L'objectif Apexel, la solution macro de très haute qualité

L'enseigne Apexel, par exemple, a conçu un objectif macro pour smartphones d'excellente facture.

Le dispositif comprend 5 lentilles de verre, là où les solutions moins onéreuses utilisent des lentilles de résine. Bien plus efficaces, ces lentilles en verre ont reçu un revêtement augmentant encore la transmission à l'objectif. Avec un design à grande ouverture, le résultat est là : malgré un grossissement important (10x), aucun bord sombre ni aucune distorsion ne sont à craindre.



Cet accessoire pour smartphone est étudié pour la prise de gros plans. La distance de prise de vue avec l'objet sera comprise entre 4 et 7 cm. Ces caractéristiques conviendront aux personnes saisissant de petits sujets. Il pourrait même convenir à des utilisations professionnelles.



La marque Apexel présente un objectif compatible avec toutes les grandes marques. L'objet est livré avec un clip, un manuel d'utilisation et un chiffon de nettoyage.

En savoir plus sur l'objectif macro d'Apexel

Le Pixter Super Fisheye Pro, pour des effets incroyables

Certaines lentilles pour smartphones présentent un angle de vue si ouvert qu'il en résulte un effet de type « Fish Eye ». C'est le cas du Super Fisheye Pro de Pixter. Avec son angle de 235° et sa focale de 18 mm, il propose une distorsion optique attrayante. Pour les amateurs de selfie, il s'agit d'un accessoire dont l'achat est à envisager.

Cet objectif est constitué de 6 lentilles différentes. L'ensemble est polarisé et traité contre les reflets. Avec cela, vous avez la certitude de ne pas subir le soleil lors de vos prises de vue. La luminosité de l'appareil pourra s'adapter en conséquence.

Dans le même temps, il présente un cerclage d'aluminium, un matériau à la fois robuste et léger. Cela vous assure un accessoire capable de résister aux accidents.

Pixter a beaucoup travaillé sur la compatibilité de son dispositif. Le Super Fisheye Pro 235° est compatible avec les smartphones multicaméra. Il conviendra à tous les appareils fonctionnant sous iOS, Android ainsi qu'avec les Windows Phone.

Le Pixter Super Fisheye Pro est livré avec un clip universel, une housse de transport et une lingette microfibre.

Commander l'objectif Pixter Super Fisheye Pro 235°

L'objectif SIRUI VD-01, pour des photos et vidéos époustouflantes

Si vous êtes à la recherche d'une expérience grand-angle, vous pourriez opter pour un objectif anamorphique. Ces accessoires étendent le cadre et modifient le ratio de vos photographies.

Dans ce domaine, le SIRUI VD-01 se démarque. Avec ses 3 lentilles réparties en 2 groupes, il offre un champ beaucoup plus large et offre à votre smartphone une expérience proche d'un film de cinéma. Une fois en place, le ratio passe au 2.4:1. En plus des photographies, cet objectif sera très utile aux adeptes de tournages vidéo.

La marque recommande même les applications SIRUI Lens ou Filmic Pro pour profiter pleinement du potentiel de son objectif. Vous pourrez réaliser des effets de type flare ou bokeh, étendant vos possibilités créatrices.

L'objet est conçu dans de l'aluminium de qualité aéronautique, vous donnant un rapide aperçu de sa robustesse. Il reste néanmoins léger (19 grammes seulement), vous permettant de l'utiliser sans crainte d'alourdir votre smartphone. Il est aussi traité contre les reflets du soleil.

Le VD-01 est fourni avec un bouchon d'objectif et un étui rigide. L'objectif est compatible avec le SIRUI CPL et avec les filtres ND réglables.

Commander l'objectif anamorphique SIRUI VD-01

Ces 3 objectifs pour smartphones illustrent très bien le potentiel de ces accessoires. Photographies macro, selfies, vidéos... Il y a un objectif pour chaque usage. Ne tardez pas pour vous procurer le votre !