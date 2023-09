Top 3 meilleures machines à café à grains pour le bureau

Pour la rentrée, découvrez les meilleures machines à café à grains pour votre lieu de travail.

De'Longhi Dinamica, la machine à café haut de gamme

Avec la Dinamica, De'Longhi cherche le meilleur compromis entre les performances et la simplicité d'utilisation. Ce modèle est capable de réaliser 4 boissons différentes. Elle peut aussi remplir 2 tasses simultanément, personnaliser et enregistrer vos boissons favorites à l'aide d'une touche dédiée. Cette machine à grains intègre un écran LCD et des touches faciles à comprendre. Sa buse vapeur vous donnera accès à toutes les préparations lactées.

Commander cette machine à café De'Longhi

Philips Series 1200 EP 1220/00, la machine automatisée pour vos cafés quotidiens

L'EP 1220/00 de Philips a été conçue pour simplifier au maximum la préparation de votre café. Si ce modèle est remarquable par la qualité de son broyeur, il est aussi très performant au moment de l'entretien. Cette machine à café peut remplir jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage grâce à son système AquaClean.

Le broyeur offre 12 niveaux de mouture. Avec les réglages d'intensité et de volume de la fonction My Coffee Choice, vous aurez tout ce qu'il faut pour personnaliser votre préparation avec précision. L'écran tactile se charge de vous fournir un accès rapide à toutes les commandes.

Commander la machine à café Philips

Krups EA810870, la machine compacte et passe-partout

Si vous disposez d'un espace limité, peut-être serez-vous davantage intéressé par la Krups EA810870. Cette machine à grains mesure seulement 36 cm de large. Si elle réduit son encombrement au minimum, elle propose toujours le remplissage simultané de 2 tasses. Son réservoir d'eau de 1,7 litre est suffisant pour réaliser un grand nombre de cafés.

L'appareil intègre un programme automatisé de détartrage. Son système Thermoblock garantit une température parfaite et constante lors de l'infusion de votre café.

Commander la machine à café Krups

En ce moment, ces 3 machines à café sont toutes proposées avec d'importantes réductions chez Rakuten. Le site présente des avantages supplémentaires, comme une livraison souvent gratuite ou une partie de votre facture remboursée au ClubR. Rendez-vous sur le site pour découvrir des dizaines d'autres offres.