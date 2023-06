Wacom vs XP-Pen : quelle tablette graphique choisir ?

Votre tablette graphique doit vous accompagner durant votre progression et toujours répondre à vos usages. Alors, comment faire son choix ? Les tablettes graphiques de la marque Wacom et XP-Pen disposent de nombreux avantages. Découvrez-les ci-dessous afin de faire le meilleur choix.

La Wacom Intuos S, pour les débutants souhaitant progresser

De tablettes petit format existent pour les personnes découvrant le dessin digital. Ces appareils ultracompacts comprennent tout ce qu'il faut pour débuter dans de bonnes conditions.

La tablette Intuos S est un excellent exemple de tablette compacte. Sa zone de travail affichant une diagonale de 7" (soit 15 cm de long), lui permettant de réduire son encombrement au minimum. Avec elle, pas de branchement : elle peut fonctionner en Bluetooth.

Elle dispose aussi d'une sangle pour ranger son stylet. Ce dernier est passif : il fonctionne sans batterie et ne nécessite aucune recharge.

Ses 4 096 niveaux de pression répondent à des besoins simples et basiques. Elle ajoute un voyant d'allumage et 4 touches ExpressKey. Ces touches permettent de garder vos raccourcis favoris à portée de main. Elle est compatible avec les appareils Mac.

Les plus :

Compacte et facile à emporter ;

Une solution parfaite pour s'initier sans se ruiner ;

La connectivité sans fil est agréable, surtout dans les transports.

Les moins :

Un manque de précision pour les tâches les plus avancées ;

Elle manque d'espace pour les utilisations de bureau.

En savoir plus sur la Wacom Intuos S

La tablette XP-Pen 13.3 Pro, une solution compacte pour professionnels

S'il existe de très grandes tablettes excédant les 20", nous avons choisi une formule compacte pour les professionnels itinérants. La XP-Pen 13.3 Pro s'adresse effectivement à des publics plus exigeants.

Son écran est intégré. Comme d'autres tablettes graphiques, plutôt pensées pour les professionnels, cette dalle de 13,3" apporte un confort supplémentaire. Lorsque vous travaillez, vous visualisez directement les effets de vos actions. Cela procure un accompagnement supplémentaire à votre progression.

L'écran est optimisé pour le multimédia. En plus de la définition full HD (1 920 x 1 080 pixels), il s'adapte à différentes situations avec son angle de vision large (178°). Ajoutez une gamme de couleurs reprenant 123% du spectre sRGB.

L'appareil améliore la prise en compte de vos coups de stylet. Avec 8 192 niveaux de pression, il retranscrit vos gestes à votre œuvre avec une plus grande précision. XP-Pen l'a également doté de raccourcis plus nombreux. Avec 8 touches présentes et 1 roulette personnalisable, vous conserverez un grand nombre d'outils à portée de main.

La XP-Pen 13,3 Pro est compatible Windows, Mac et Linux. La marque l'accompagne finalement d'une série d'accessoires. Parmi eux, vous trouverez un gant de dessin et une série de connectiques.

Les plus :

L'écran intégré de 13,3" ;

Les 8 192 niveaux de pression, indispensables pour les professionnels ;

Très bien pour une utilisation professionnelle nomade.

Les moins :

Elle dépend toujours d'un ordinateur, malgré son écran intégré ;

Une dalle toujours étroite pour les utilisations de bureau.

En savoir plus sur la XP-Pen 13.3 Pro

Pour les professionnels établis et habitués à une utilisation de bureau, cliquez sur l'un des liens présents dans notre article pour en savoir plus sur les produits afin de choisir la tablette graphique idéale.