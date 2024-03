À Lyon, le logement social prend le virage de la rénovation

Construire 6.000 logements sociaux chaque année, dont 1.000 en bail réel solidaire. L'objectif affiché par les écologistes lors de leur arrivée en 2020 à la tête de la métropole lyonnaise était ambitieux. Sauf que depuis, le vice-président chargé du Logement et de la Politique de la ville du Grand Lyon, Renaud Payre, a dû se rendre à l'évidence : la crise immobilière a complexifié une tâche déjà ardue. « Comme à l'échelle nationale, la production n'est pas au rendez-vous, à savoir 50 % de réalisations en moyenne. »

Tant et si bien que les Grands Lyonnais patientent environ deux ans pour accéder au parc de 172.000 HLM, alors qu'ils sont près de 75 % à être éligibles à au moins un échelon de logement social. « Une seule demande sur dix aboutit. Mais même si nous devons attendre 2027 ou 2028 pour parvenir à nos objectifs, cela reste mon obsession », martèle Renaud Payre.

Le vice-président à l'Habitat de la métropole auralpine mise ainsi sur la rénovation thermique des passoires énergétiques. Selon le schéma directeur des énergies établi pour la période 2019-2030, 90.000 ménages seraient en effet « statistiquement » en état de précarité énergétique. Si les habitats classés G, F et E - interdits à la location en 2025, 2028 et 2034 - ne représenteraient que 15 % du parc HLM, ceux étiquetés D et C pèseraient entre 60 et 65 % du volume total.

Pour rénover ce patrimoine hérité de l'entre-deux-guerres, le Grand Lyon s'appuie donc sur des aides exceptionnelles comme le plan de relance ou le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), tout en revoyant son programme « Ecoréno'v », doté d'une enveloppe de 74 millions d'euros pour la période 2021-2026.

Des bonus pour gonfler l'enveloppe d'aides

Les élus visent désormais la parité de financement entre les logements publics et privés. « Depuis 2021, nous avons financé avec Ecoréno'v 24.000 logements, dont 10.000 HLM, et même 2.600 rien qu'en 2023 », illustre Renaud Payre. Le Grand Lyon a également revu le règlement de cette aide en créant dès 2021 un bonus pour l'usage de matériaux biosourcés. « Cela nous a permis d'utiliser des méthodes novatrices d'isolation par l'extérieur, comme dans le quartier des Noirettes à Vaulx-en-Velin. » Un bonus « confort d'été » a été ajouté lors de l'étude des dossiers, en parallèle à de fortes incitations de réemploi des matériaux, en prônant la végétalisation en toitures et en façades.

De quoi faire grimper l'enveloppe d'aides de 2.000 euros par logement rénové à 3.454 euros, si le bailleur social vise des exigences Bâtiment basse consommation Rénovation. Et même à 5.000 euros, en cas de projet innovant et démonstrateur. Une somme bienvenue, mais loin des 17.883 euros nécessaires en moyenne pour rénover un domicile.

« En raison des ponctions importantes réalisées par l'État sur les finances des bailleurs sociaux, nous avons de grosses inquiétudes sur l'après-2026. Nous devons imaginer de nouvelles manières de financer les investissements », poursuit Renaud Payre. Après avoir voté en parallèle une aide « d'urgence » de 10 millions d'euros afin de « sauver des opérations à l'arrêt » et de créer notamment 600 à 900 logements sociaux, il glisse avoir commencé de premières discussions avec les trois offices publics de l'habitat du Grand Lyon. Objectif : de nouveaux outils, comme des titres participatifs, qui pourraient être investis par la métropole. « Il s'agit d'une piste de piste de réflexion, qui nous permettrait d'investir davantage dans la rénovation. »

En s'appuyant sur le dispositif Loc'Avantage, la métropole de Lyon souhaite également inciter les propriétaires de passoires énergétiques à demander le classement de leur bien en logement social, afin de bénéficier de dispositifs d'aides plus avantageux. « Cela pourrait permettre de sortir des dizaines à quelques centaines de logements, souvent vacants, de leur étiquette E ou F, et de nourrir le parc de logements sociaux », conclut Renaud Payre.