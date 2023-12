« Action Cœur de ville » pour les villes moyennes depuis presque six ans, « Petites villes de demain » pour les communes de moins de 10.000 habitants au lendemain de la crise Covid, et maintenant, « France Ruralités » pour les centres-bourgs. Et ce, jusqu'en 2028. Six mois après la présentation de ce plan à 2 milliards d'euros par la Première ministre Elisabeth Borne à Saulgé (Vienne), sa ministre des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Dominique Faure, s'apprête à dessiner les contours du nouveau plan de revitalisation gouvernemental.

Lire aussiRuralité : le gouvernement détaille son plan pour lutter contre le sentiment de relégation

Selon nos informations, la représentante du gouvernement va ainsi dévoiler les 2.467 communes lauréates du programme « Villages d'avenir ». Dans chacun des départements français, y compris la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, les maires concernés vont bénéficier d'un chef de projet en ingénierie. Objectif, les aider dans le montage de projets locaux.

Les projets ne manquent pas

A raison d'un ou deux représentants en préfecture départementale, 100 équivalents temps plein vont être financés, à hauteur de 6 millions d'euros par an, et 20 autres par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), un établissement public sous la double tutelle de l'Etat et des collectivités territoriales.

Les projets ne manquent pas : réhabilitation-rénovation de bâtiments publics, transformation en tiers-lieux ou en commerce, création de terrains de sport, aménagements au service de la biodiversité... Le tout dans un souci de transition écologique et énergétique.

« Les maires s'emparent eux-mêmes de ces sujets dans leur feuille de route. Ils se mettent ensemble sur un projet commun avant de faire remonter le sujet. Il ne s'agit pas de faire du descendant », assure-t-on dans les couloirs du pouvoir.

Lire aussiLogement : les petites villes au pied du mur

Hasard du calendrier, le gouvernement vient, par ailleurs, de promulguer la proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos, conformément à une promesse du président-candidat Macron lors de la campagne de 2022. Seules deux communes sont concernées : Saumur (Maine-et-Loire) et Arnac-Pompadour (Corrèze). Dans les deux cas, le gouvernement veut montrer qu'il lutte contre le sentiment d'abandon, que peuvent ressentir les villages.